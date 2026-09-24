دفاع مقدس گنجینه ماندگار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت کریمیان عصر پنجشنبه در مراسم مهمانی لالهها گفت: دفاع مقدس، گنج ماندگار و گذشته روشن ملت ایران است و امامین انقلاب از این دوران به عنوان نعمت و گنج یاد میکنند.
وی با اشاره به اینکه چرا دفاع مقدس میتواند گنج باشد، اظهار داشت: امروز با نگاه به سرافرازی ایران در دنیا، پاسخ روشن میشود که چگونه یک کشور در برابر حمله همهجانبه دشمن، فرماندهان شهید و رهبر شهیدش، بلند میشود و دشمن را وادار به تسلیم میکند.
سردار کریمیان با بیان اینکه ما در کشوری قرار داریم که با تکیه بر تحمل سختیها به سمت آینده روشن حرکت کرده، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران، ابرقدرتها و ناتو را در هم پیچیده و به مسیری رسیده که حرف برای گفتن دارد.
وی با اشاره به اینکه ویژگی بارز دفاع مقدس این بود که ما در آن دوران به قدرت مورد نیاز رسیدیم و فهمیدیم چقدر قدرت نیاز داریم، خاطرنشان کرد: اگر دفاع مقدس نبود، نمیتوانستیم این حد از توان آفندی و پدافندی داشته باشیم، اما امروز توان ایران در دنیا بینظیر است.
سردار کریمیان با بیان اینکه دشمن میخواست پس از شهادت فرماندهان و رهبر، در شهرها ناآرامی ایجاد کند و مراحل بعدی تصرف سرزمینی و سوریهسازی را دنبال کند، گفت: حضور مردم در صحنه، همه این توطئهها را خنثی کرد و آیندگان نیز امروز ما را قضاوت خواهند کرد.
نظر شما