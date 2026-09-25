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۳ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۷

دستگیری سارق سیم و کابل در گناوه؛ ۶ فقره سرقت کشف شد

دستگیری سارق سیم و کابل در گناوه؛ ۶ فقره سرقت کشف شد

گناوه- فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از شناسایی و دستگیری یک نفر سارق سیم و کابل برق و کشف ۶ فقره سرقت خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی یک نفر سارق را در این رابطه شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند .

سرهنگ زنده بودی با بیان اینکه متهم در تحقیقات به عمل آمده به ۶ فقره سرقت اعتراف کرده است، گفت:تعدادی اموال مسروقه نیز از مخفیگاه سارقین با حضور نماینده اداره برق گناوه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه،با بیان اینکه متهم با قرار قانونی روانه زندان شد ، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده افراد مشکوک، مراتب از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6957770

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