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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

کشف ۱۰فقره سرقت اماکن خصوصی درگناوه؛ سارق دستگیر شد

کشف ۱۰فقره سرقت اماکن خصوصی درگناوه؛ سارق دستگیر شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از کشف ۱۰ فقره سرقت اماکن خصوصی و دستگیری سارق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه گفت: مأموران تجسس کلانتری۱۱با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و انجام گشت های محسوس و نامحسوس در نقاط مختلف شهر موفق شدند یک نفر سارق حرفه ای و غیر بومی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه، متهم به ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و اموال مسروقه در بازرسی از مخفیگاه وی کشف شد.

سرهنگ زنده بودی با اشاره به اینکه متهم با قرار قانونی روانه زندان شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6954331

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