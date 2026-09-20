به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی در خصوص تشریح آخرین وضعیت بازسازی پل‌ها و تونل‌های آسیب‌دیده هرمزگان، اظهار کرد: در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه، زیرساخت‌های استان هرمزگان در سه محور بندرعباس به سمت غرب، بندرعباس-رودان و بندرعباس-سیرجان هدف حمله قرار گرفت که در این حملات، در مجموع ۲ دستگاه تونل و ۹ دستگاه پل خسارت قابل توجهی دیدند.

وی بیان کرد: محورهای آسیب‌دیده شامل بندرعباس به سمت غرب و استان خوزستان و فارس در محدوده شهرستان خمیر، محور بندرعباس-رودان در مسیر جنوب کرمان و محور بندرعباس-سیرجان بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان با اشاره به اقدامات فوری پس از حملات گفت: با عزم و اراده نیروهای راهداری، همکاران و پیمانکاران و همراهی راه و شهرسازی و استاندار هرمزگان، در فاصله کمتر از پنج روز تمام کنارگذرهای پل‌ها راه‌اندازی، آسفالت و ایمن‌سازی شد و ترافیک به صورت روان در محورها برقرار شد.

شرفی با بیان اینکه بازسازی اساسی پل‌های آسیب‌دیده از پنجم مردادماه امسال آغاز شد، اظهار کرد: از ۹ دستگاه پل آسیب‌دیده، تا پایان شهریورماه، هشت دستگاه به طور کامل مرمت و به بهره‌برداری می‌رسد و یک دستگاه پل نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد، تا پایان مهرماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

شرفی با تشریح اهمیت پل‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: در غرب بندرعباس، پل بزرگ گچین با تخریب، دسترسی به استان فارس و خوزستان را مسدود کرد و در کنار این پل، پل ویژه تردد ناوگان فوق سنگین، ۲ پل دیگر در ادامه مسیر و پل روستای نیمه‌کار نیز آسیب دیدند؛ با این حال، ارتباط بندر شهید رجایی به سمت غرب کشور در بازه زمانی کمتر از ۲۴ ساعت برقرار شد.

وی گفت: پل بزرگ گچین که بازسازی آن معمولا زمان‌بر است، در مدت ۲۰ روز بازسازی شد که یک رکورد محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای هرمزگان گفت: محور بندرعباس - سیرجان یکی از کلیدهای اصلی کشور است که در دو مقطع، پل‌های شور در کیلومتر ۴۰ و تونل‌ها در کیلومتر ۴۵ هم‌زمان هدف حمله قرار گرفتند؛ حمله ساعت یک بامداد انجام شد و از ساعت سه بامداد بازگشایی آغاز شد و یکی از تونل‌ها تا ساعت ۱۲ بازگشایی شد.

وی گفت: در محور کریدوری بندرعباس به سمت سیستان و بلوچستان نیز ۲ پل در باند رفت و برگشت آسیب دیدند که بلافاصله کنارگذر احداث و ترافیک برقرار شد.

وی درباره وضعیت تونل‌های آسیب‌دیده شهید میرزایی نیز گفت: یک تونل با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد، قالب‌گذاری آن انجام شده و در حال آزمون و اجراست و در تونل دیگر هم عملیات آواربرداری انجام می‌شود که طبق پیش‌بینی قبلی، تکمیل این تونل‌ها پایان دی‌ماه برآورد شده بود اما تلاش می‌کنیم یک ماه زودتر و تا پایان آذرماه به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل راهداری هرمزگان درباره تامین اعتبارات برای بازسای این پل‌ها و تونل‌های آسیب‌دیده، گفت: کمبود اعتبارات در کشور وجود دارد اما در بخش بازسازی این پل‌ها با مساعدت وزیر راه و شهرسازی، دستور رییس سازمان راهداری و پیگیری‌های استاندار، مشکل خاصی وجود ندارد و تاکنون ۵۰ درصد اعتبارات تخصیص یافته و ۵۰ درصد دیگر نیز در آینده نزدیک تخصیص خواهد یافت.

شرفی با قدردانی از راهداران و همکاران ستادی و استانی گفت: بازسازی سریع این پل‌ها فراتر از انتظار مردم بود و نشان داد ظرفیت راهداری می‌تواند در بحران‌ها پاسخ سریع و موثر دهد.