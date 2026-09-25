به گزارش خبرنگار مهر، رشد فروش کاستکو در سه‌ماهه چهارم نشان می‌دهد فشار هزینه‌های زندگی، بخشی از مصرف‌کنندگان آمریکایی را به سمت خرید عمده، کالاهای ضروری و فروشگاه‌های تخفیفی سوق داده است.

به نوشته رویترز، شرکت خرده‌فروشی کاستکو در سه‌ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۶، درآمد ۹۵.۷۲ میلیارد دلاری ثبت کرد که حدود ۱۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود و از پیش‌بینی ۹۴.۸۶ میلیارد دلاری تحلیلگران فراتر رفت.

سود تعدیل‌شده هر سهم این شرکت نیز به ۶.۶۰ دلار رسید، در حالی که تحلیلگران رقم ۶.۵۳ دلار را پیش‌بینی کرده بودند. فروش فروشگاه‌های مشابه، بدون احتساب اثر سوخت و تغییرات نرخ ارز، ۶.۷ درصد افزایش یافت.

رویترز گزارش داده است که افزایش هزینه‌های خانوار باعث شده مدل فروش کاستکو، یعنی عرضه کالاهای مورد نیاز در حجم بالا و با قیمت پایین‌تر، برای بخشی از مصرف‌کنندگان جذاب‌تر شود. جایگاه‌های سوخت این شرکت نیز که معمولاً قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار دارند، در جذب مشتریان حساس به قیمت نقش داشته‌اند.

در همین حال، اندازه متوسط سبد خرید مشتریان افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد برخی خانوارها تلاش می‌کنند خریدهای خود را در دفعات کمتری انجام دهند و کالاهای بیشتری را در هر مراجعه تهیه کنند.

کاستکو همچنین در سه‌ماهه چهارم ۱۸۴ میلیون دلار بازپرداخت مرتبط با تعرفه‌ها دریافت کرد که به گفته مدیران شرکت، بخشی از آن از طریق کاهش قیمت برخی کالاهای ضروری، گوشت و نوشیدنی‌ها به مشتریان منتقل شد.

عملکرد این شرکت تصویری از تغییر الگوی مصرف در اقتصاد آمریکا ارائه می‌کند؛ به‌گونه‌ای که فشار تورمی الزاماً تقاضا برای کالاهای ضروری را کاهش نداده، بلکه بخشی از تقاضا را به سمت خرید عمده و فروشگاه‌های دارای تخفیف بیشتر سوق داده است.