ارتقای شرایط اکولوژیک تالاب حله

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح جمعه در جریان بازدید از منطقه حفاظت‌شده حله اظهار کرد: تغییرات آب‌وهوایی و خشکسالی‌های پیاپی طی سال‌های گذشته، آسیب‌ها و مشکلاتی را برای تالاب حله ایجاد کرده است و برای کاهش این آثار، اقدامات مختلفی در چارچوب طرح ساماندهی رودخانه حله در حال اجرا است.

وی افزود: در جریان این طرح، ساخت سازه مقسم شاخه‌های شمالی و جنوبی و همچنین لایروبی بخش تالابی رودخانه حله دنبال می‌شود تا امکان انتقال مؤثرتر آب به بخش‌های مختلف تالاب فراهم شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر ادامه داد: این اقدامات با پیگیری موضوع در کارگروه حفاظت و احیای تالاب‌های استان و با مدیریت استاندار بوشهر و همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان در حال انجام است و انتظار می‌رود با تکمیل پروژه، توزیع مناسب آب و شرایط زیست‌محیطی تالاب حله ارتقا یابد.

حله؛ زیستگاه مهم پرندگان آبزی

مرادزاده با اشاره به اهمیت تالاب حله اظهار کرد: این تالاب تنها تالاب آب شیرین استان بوشهر است و از زیستگاه‌های مهم پرندگان آبزی و کنارآبزی در استان به شمار می‌رود.

وی گفت: گونه‌هایی مانند درنا، فلامینگو، اگرت، انواع اردک، غاز خاکستری و انواع سلیم در این منطقه زیست می‌کنند و حفظ شرایط آبی تالاب نقش مهمی در تداوم زیست این گونه‌ها دارد.

وی اضافه کرد: تالاب حله علاوه بر پرندگان، زیستگاه گونه‌هایی از پستانداران از جمله گربه جنگلی، گربه وحشی، گرگ، شغال، روباه، کفتار و گراز است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر درباره پوشش گیاهی این منطقه نیز بیان کرد: نخل مرداب، نی بزواش، پیازین و لوئی از گونه‌های گیاهی تالاب هستند و در بخش‌های خشکی نیز گونه‌هایی مانند گز، کهور ایرانی و گیاهان شورپسند مشاهده می‌شود.

احیای تالاب نیازمند همکاری دستگاه‌ها و مردم

مرادزاده با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی گفت: حفاظت از محیط‌زیست یک وظیفه عمومی است و صیانت از تالاب حله نیز بدون همکاری مجموعه دستگاه‌های مسئول و جوامع محلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تأمین به‌موقع حق‌آبه تالاب، جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب، اصلاح الگوی کشت در حاشیه تالاب، جلوگیری از تصرفات عدوانی و تغییر کاربری اراضی را از الزامات حفاظت از این زیست‌بوم عنوان کرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر همچنین بر ضرورت اجرای تعهدات دستگاه‌های متولی در طرح‌های عمرانی حاشیه تالاب از جمله جاده‌سازی‌ها تأکید کرد و گفت: مشارکت جوامع محلی در اجرای طرح جامع مدیریت زیست‌بومی تالاب نیز از عوامل مهم در حفاظت و احیای پایدار تالاب حله است.

مرادزاده در این بازدید از پاسگاه محیط‌بانی منطقه حفاظت‌شده حله و ساختمان در حال احداث نقاهتگاه حیات‌وحش نیز بازدید کرد و در جریان روند اقدامات انجام‌شده در بخش تالابی رودخانه حله و سایر قسمت‌های تالاب قرار گرفت.