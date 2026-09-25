به گزارش خبرگزاری مهر، «تا کتاب» رویدادی است که به سراغ نویسندگان می‌رود تا داستان شکل‌گیری و انتشار کتاب‌هایشان را از زبان خود آن‌ها روایت کند؛ روایتی که در کنار معرفی اثر، مخاطب را با تجربه نویسنده، موضوع کتاب و مسیری که به خلق و انتشار آن منجر شده است، همراه می‌کند.

چهارمین برنامه «تا کتاب» در هفته‌ای برگزار می‌شود که با سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، همزمان است و مجموعه آثاری که در این برنامه معرفی می‌شوند نیز با موضوع لبنان، حزب‌الله، مقاومت و تحولات این منطقه ارتباط دارند. از این منظر، این رویداد فرصتی برای بازخوانی بخشی از ادبیات مکتوب درباره لبنان و مقاومت و روایت نویسندگان از این موضوعات فراهم می‌کند.

در این برنامه، کتاب «دوازده صفر سه» اثر محمدصادق علیزاده، «دربازداشت حزب‌الله» نوشته محمدحسین عظیمی، «عربیکا» اثر وحید یامین‌پور، «پنج سفر» نوشته حسین شرفخانلو، «دشواری مبارک» اثر فائضه غفارحدادی، «سلام آخر» نوشته الهه آخرتی و «علیه اشباح» اثر محسن حسن‌زاده معرفی خواهند شد.

این آثار هرکدام از زاویه‌ای به لبنان، حزب‌الله و تجربه‌های مرتبط با جریان مقاومت می‌پردازند و در چهارمین «تا کتاب»، نویسندگان درباره چگونگی شکل‌گیری و نگارش این آثار با مخاطبان گفت‌وگو خواهند کرد.

همچنین در این برنامه از ترجمه عربی کتاب «عربیکا» اثر وحید یامین‌پور رونمایی خواهد شد؛ رویدادی که امکان معرفی این اثر به مخاطبان عرب‌زبان را نیز فراهم می‌کند.

چهارمین رویداد «تا کتاب» شنبه (۴ مهرماه ۱۴۰۵) از ساعت ۱۶ در سالن سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت شرکت در این مراسم می‌توانند به خیابان سمیه، حوزه هنری انقلاب اسلامی مراجعه فرمایند.