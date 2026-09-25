زرهرن: سلاح جنگی در درگیری عروسی شیروان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ جواد زرهرن اظهار کرد: در پی اعلام وقوع درگیری دستهجمعی در یک مراسم عروسی، مأموران یگان امداد شهرستان شیروان بلافاصله به محل اعزام شدند و با حضور بهموقع، یکی از عوامل درگیری را دستگیر و یک دستگاه خودرو را نیز توقیف کردند.
وی در ادامه افزود: مأموران در بازرسی انجامشده یک قبضه سلاح جنگی برنو به همراه ۲ فشنگ جنگی کشف و ضبط کردند که خوشبختانه پیش از هرگونه تیراندازی، سلاح توقیف شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
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