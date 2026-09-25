امام جمعه بزمان: رفع مشکل آب شرب مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عباسی ارشد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بزمان با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، استغفار و پرهیز از گناه، اظهار کرد: هر نعمتی که خداوند به انسان عطا کرده باید به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد و ضایع کردن نعمت می‌تواند موجب از دست رفتن آن شود.

امام جمعه بزمان افزود: لازمه هر نعمتی، شکرگزاری است و این شکر باید هم به صورت عملی و هم زبانی انجام شود.

وی با اشاره به نقش مردم در تعیین سرنوشت جامعه، نماز جمعه را فریضه‌ای استثنایی دانست و گفت: نماز جمعه از برکات نظام جمهوری اسلامی و ثمره خون شهداست و حضور مردم در این فریضه عبادی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد.

عباسی ارشد همچنین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را نقشه راه پیروزی و سربلندی ملت و موجب روشنگری در تشخیص جبهه حق و باطل عنوان کرد و افزود: اگر فرهنگ و تمدن یک کشور گرفته شود، آن کشور نابود خواهد شد.

تأکید بر حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی

وی با تقدیر از رئیس‌جمهور به نمایندگی از مردم بزمان، گفت: رئیس‌جمهور در سازمان ملل از حقوق ملت ایران و مستضعفان جهان دفاع کرد و مواضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کرد.

امام جمعه بزمان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، بر حمایت از مردم مظلوم و ایستادگی در برابر سیاست‌های این رژیم تأکید کرد.

وی همچنین با دعوت مردم به حضور در میادین و عرصه‌های اجتماعی، اظهار کرد: مطابق تأکید رهبر معظم انقلاب، مردم با حضور و اطلاع‌رسانی، دیگران را نیز همراه کنند و در برابر خواسته‌های دشمنان ایستادگی داشته باشند.

عباسی ارشد در ادامه، فرارسیدن هفته سرباز را به سربازان و حافظان امنیت تبریک گفت و با اشاره به سالروز شهادت سید حسن نصرالله، از مقام و جایگاه شهید مقاومت یاد کرد.

وی روز آتش‌نشانی را نیز به آتش‌نشانان زحمتکش تبریک گفت و بر ضرورت احترام به سالمندان و خدمت به آنان، به‌ویژه پدر و مادر، تأکید کرد.

امام جمعه بزمان در بخش پایانی خطبه‌ها به مشکلات این شهر اشاره کرد و گفت: بزمان مشکلات عدیده‌ای دارد که برای رفع آنها همت جهادی مسئولان ضروری است و در این میان، موضوع آب شرب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در دیداری با فرماندار، مشکلات بزمان را به صورت شفاهی و کتبی به معاون و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر منتقل کرده‌ایم و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات مردم کاهش یافته و در نهایت برطرف شود.

عباسی ارشد خاطرنشان کرد: برخورداری از امکانات و نعمت‌های نظام جمهوری اسلامی، حق طبیعی شهروندان است و انتظار می‌رود مسئولان برای رفع مشکلات بزمان و تأمین نیازهای مردم با جدیت بیشتری اقدام کنند.