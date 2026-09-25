به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته کرمانشاه، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بخشی از سخنان خود را به اهمیت نمازجمعه و آثار حضور مؤمنان در این فریضه اختصاص داد.

وی با اشاره به روایات نقل‌شده از ائمه اطهار(ع) درباره نمازجمعه اظهار کرد: در روایات بر حضور در نمازجمعه تأکید فراوانی شده و برای گام برداشتن مؤمن به سوی نمازجمعه آثار و پاداش‌های ویژه‌ای بیان شده است.

امام جمعه کرمانشاه افزود: بر اساس روایتی از امام صادق(ع)، کسی که با تلاش و اهتمام برای حضور در نمازجمعه حرکت کند، مشمول پاداش الهی می‌شود و حضور در این اجتماع عبادی در آمرزش گناهان انسان اثر ویژه‌ای دارد.

غفوری با اشاره به روایت دیگری درباره حضور مؤمنانه در نمازجمعه تصریح کرد: در این روایت آمده است فردی که با ایمان و اخلاص در نمازجمعه حاضر شود، مورد آمرزش قرار می‌گیرد و می‌تواند زندگی خود را از نو و با اعمال صالح آغاز کند؛ البته حقوق مردم موضوعی جداگانه است و تا زمانی که صاحب حق رضایت ندهد، حق‌الناس بخشوده نمی‌شود.

وی همچنین نسبت به بی‌اعتنایی به نمازجمعه هشدار داد و گفت: در روایات درباره فردی که بدون عذر و از روی بی‌اعتنایی سه نمازجمعه متوالی را ترک کند، هشدار جدی داده شده و بسته شدن راه هدایت بر قلب انسان به عنوان یکی از پیامدهای این رفتار مطرح شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به روایتی درباره فضیلت روز جمعه خاطرنشان کرد: نمازجمعه اجتماع مؤمنان است و در روایات برای کسی که با نیت الهی به سوی نمازجمعه حرکت می‌کند، تخفیف در هول و سختی‌های روز قیامت و سرانجام نیکو و ورود به بهشت بیان شده است.

وی در خطبه دوم با گرامیداشت یاد شهدای جبهه مقاومت و دفاع مقدس، به سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، اشاره کرد و اظهار کرد: سیدحسن نصرالله تنها یک فرمانده یا رهبر حزب‌الله نبود، بلکه به عنوان یک مکتب می‌تواند برای امت اسلامی الگو باشد و سیره، رفتار، گفتار و عملکرد او برای نسل‌های مختلف قابل استفاده است.

غفوری ولایت‌مداری را از ویژگی‌های برجسته سیدحسن نصرالله دانست و افزود: آن شهید در سخنان خود بر تبعیت بی‌چون‌وچرا از ولی‌فقیه تأکید داشت و حتی نسبت به کسانی که در برابر دستورات ولی‌فقیه به بحث درباره ارشادی یا مولوی بودن آن می‌پردازند، انتقاد کرده بود.

وی همچنین با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید دفاع مقدس، از شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا یاد کرد و گفت: این فرماندهان در جریان انجام مأموریت و بازگشت برای ارائه گزارش جنگ به امام خمینی(ره) در حادثه سقوط هواپیما به شهادت رسیدند و نام آنان در تاریخ دفاع مقدس ماندگار است.

امام جمعه کرمانشاه با تأکید بر ضرورت بازخوانی تاریخ دفاع مقدس تصریح کرد: هشت سال ایستادگی ملت ایران در شرایطی رقم خورد که کشور از نظر تجهیزات و امکانات نظامی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت و در مقابل، رژیم بعث عراق از پشتیبانی شرق و غرب و حمایت‌های مالی و تجهیزاتی کشورهای مختلف برخوردار بود.

غفوری حضور مردم در جبهه‌ها و پشتیبانی آنان از رزمندگان را بخش مهمی از تاریخ دفاع مقدس دانست و خاطرنشان کرد: مردم علاوه بر حضور مستقیم در میدان جنگ، با امکانات و توان خود از جبهه‌ها پشتیبانی کردند و نمونه‌هایی مانند اهدای اندک دارایی خانواده‌های روستایی برای کمک به رزمندگان، جلوه‌ای از این همراهی عمومی بود.

وی افزود: نسل‌های آینده باید بدانند ملت ایران در دوران دفاع مقدس چگونه با وجود محدودیت‌های فراوان ایستادگی کرد و چه حماسه‌ای آفرید؛ از همین رو نویسندگان، اندیشمندان، اصحاب رسانه، معلمان، استادان دانشگاه و حوزه‌های علمیه در تبیین و انتقال این تاریخ به نسل نوجوان و جوان مسئولیت دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کرمانشاه با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه گفت: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی می‌تواند نقشه راهی برای حرکت علمی کشور باشد و در آن بر مجهز شدن نسل امروز به علم، تقوا، اخلاق، دانایی و توانایی، شکستن مرزهای دانش، پاسداری از هویت ملی و استقلال فرهنگی و ادامه راه شهدا تأکید شده است.

غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: استفاده از عرصه‌های بین‌المللی برای بیان دیدگاه‌ها و رساندن صدای ملت ایران به جهان اهمیت دارد، زیرا به گفته وی، ایران در عرصه رسانه بین‌المللی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و باید از فرصت‌های موجود برای بیان مواضع خود استفاده کند.

وی سخنان مطرح‌شده در این مجمع درباره جنگ و شرایط منطقه را دارای اهمیت دانست و افزود: بیان مظلومیت ملت ایران، تأکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ نیست اما در برابر تجاوز ایستادگی می‌کند و طرح موضوعاتی درباره رژیم صهیونیستی و آمریکا، از جمله مطالبی بود که در این سخنرانی مورد توجه قرار گرفت.

امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به تحولات مربوط به مذاکرات و احتمال توافق با آمریکا گفت: به باور وی، تا زمانی که شروط مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی تأمین نشود، توافق با آمریکا معنایی ندارد و مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌های خود این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

غفوری در پایان با تسلیت درگذشت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، از خدمات علمی و حوزوی این مرجع تقلید یاد کرد و اظهار کرد: آن مرحوم بخش عمده عمر خود را در مسیر فقاهت، علم، تقوا و تربیت شاگردان فاضل سپری کرد و خدمات ماندگاری به اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) ارائه داد.

وی برای درگذشتگان، شهدا، بیماران و مردم دعا کرد و از خداوند متعال خواست رهبر معظم انقلاب، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی را از آسیب‌ها محفوظ بدارد و برای بیماران شفای عاجل و برای مردم توفیق و عاقبت‌به‌خیری عنایت کند.