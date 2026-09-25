به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نماز جمعه اردستان با اشاره به برگزاری هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: طبق روال معمول، رؤسای کشورها یا نمایندگان آنها در این نشست حضور پیدا کرده و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف جهان بیان می‌کنند، اما سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در این نشست بخش قابل توجهی را به تهدید و اتهام علیه جمهوری اسلامی ایران اختصاص داد.

وی افزود: سخنان تهدیدآمیز و تحقیرکننده رئیس‌جمهور آمریکا علیه ملت ایران، در حالی مطرح شد که ایران کشوری با تمدن و سابقه تاریخی چند هزار ساله و ملتی آگاه و فهیم است و طبیعی است که چنین ادبیاتی مورد پذیرش ملت ایران قرار نگیرد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: در مقابل، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود مواضع کشورمان را درباره مسائل مختلف بیان کرد و با اشاره به جنایات و اقدامات تروریستی، از جمله ترور و شهادت فرماندهان و دانشمندان ایرانی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم است، نه حامی آن.

دهشیری تصریح کرد: رئیس‌جمهور همچنین با نشان دادن تصویر رهبر معظم انقلاب، به موضوع ترور و جنایات صورت‌گرفته علیه مردم و مسئولان کشور اشاره کرد و مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره انرژی و دانش هسته‌ای را تشریح کرد و گفت ایران نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد و به دنبال ساخت آن نیست، اما دانش و فناوری هسته‌ای را نیز کنار نخواهد گذاشت.

وی بیان کرد: این مواضع نشان داد که ملت ایران در برابر تهدید، تحقیر و زورگویی دیگران تسلیم نخواهد شد و با عزت و اقتدار از حقوق خود دفاع می‌کند. اگر این مواضع با همین صراحت و قاطعیت ادامه پیدا کند، می‌تواند در تقویت امنیت، وحدت و انسجام مردم مؤثر باشد.

امام جمعه اردستان ادامه داد: مردم ایران در ماه‌های گذشته با حضور در صحنه‌های مختلف، حمایت خود را از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان داده‌اند و این حضور و ایستادگی، پیام روشنی برای دشمنان دارد که تا زمانی که وحدت و هماهنگی در میان ملت ایران وجود داشته باشد، دشمنان نخواهند توانست به اهداف خود دست پیدا کنند.

دهشیری اضافه کرد: در هفته دفاع مقدس قرار داریم و باید یاد و نام همه شهیدان و رزمندگان این دوران را گرامی بداریم و برای پیروزی رزمندگان و نیروهای مسلح کشور دعا کنیم. دفاع و مقابله با دشمن تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود و عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و شناختی نیز از میدان‌های مهم مقابله با دشمن است.

وی یادآور شد: پنجم مهرماه سالروز عملیات ثامن‌الائمه(ع) و شکسته شدن حصر آبادان است؛ عملیاتی که پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا انجام شد و یکی از پیروزی‌های مهم دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود. جمعی از فرماندهان پیروز این عملیات نیز در مسیر بازگشت از جبهه به تهران در سانحه هوایی به شهادت رسیدند که یاد و نام شهیدان فلاحی، فکوری و دیگر شهدای این حادثه را گرامی می‌داریم.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: ششم مهرماه نیز سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان است؛ شخصیتی که نقش مهمی در جریان مقاومت داشت و خود را شاگرد مکتب امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب می‌دانست. او در دوران مسئولیت خود نقش مؤثری در پیروزی حزب‌الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در جنگ ۳۳ روزه، ایفا کرد.

دهشیری تصریح کرد: سیدحسن نصرالله با وجود جایگاه و محبوبیت خود، همواره بر تبعیت از رهبر معظم انقلاب تأکید داشت و شهادت او ضایعه‌ای برای جبهه مقاومت بود. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، سیدحسن نصرالله یک شخص نبود، بلکه یک مکتب و یک راه بود و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: چهارم مهرماه نیز سالروز رحلت علامه حسن‌زاده آملی است؛ شخصیتی برجسته در عرصه‌های علمی، فلسفی، فقهی و عرفانی که آثار و سخنان ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. همچنین رحلت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال برای این عالمان بزرگوار علو درجات مسئلت داریم.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: در تحولات منطقه نیز شاهد اقدامات جبهه مقاومت و عملیات نیروهای یمنی علیه دشمنان هستیم که این اقدامات در معادلات منطقه‌ای و حتی اقتصادی جهان اثرگذار است. کشورهای اسلامی باید نسبت به تحولات منطقه هوشیار باشند و اجازه ندهند درگیر جنگ‌هایی شوند که نتیجه‌ای جز خسارت برای ملت‌های مسلمان ندارد.

دهشیری اضافه کرد: هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و ایمنی است و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آتش‌نشانان فداکار، این روز را به همه آتش‌نشانان و فعالان عرصه ایمنی تبریک می‌گوییم و برای آنان آرزوی توفیق و سلامتی داریم.

وی یادآور شد: هفته گذشته درباره وضعیت پارکی که با عنوان پارک بانوان شناخته می‌شود تذکری مطرح شد و پیشنهاد تغییر نام و همچنین اصلاح وضعیت آن و انتخاب مکان مناسب‌تر مورد استقبال مسئولان قرار گرفت. از شهردار و مسئولان مربوطه که نسبت به این موضوع توجه نشان دادند تشکر می‌کنیم و امیدواریم بخشی از اقدامات لازم در سال جاری و بخش دیگر در آینده انجام شود.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: مطالبی که در این تریبون مطرح می‌شود، جنبه شخصی، حزبی یا گروهی ندارد، بلکه هدف آن پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان و دفاع از حقوق مردم است. اگر تذکری مطرح می‌شود، مسئول مربوطه می‌تواند درباره آن توضیح دهد و اگر پاسخ مستند و قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد، آن را می‌پذیریم.

دهشیری تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم شهرستان، مسئله زمین و گرانی قیمت آن است. وقتی جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنیم، باید زمینه و امکانات لازم برای تشکیل زندگی نیز فراهم شود. جوانی که برای تهیه یک قطعه زمین باید هزینه سنگینی پرداخت کند، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی بیان کرد: شهرستان اردستان از نظر وسعت، ظرفیت‌های زیادی دارد و در برخی مناطق به دلیل کاهش منابع آب و پایین آمدن بازدهی کشاورزی، لازم است مسئولان با برنامه‌ریزی و مطالعه دقیق، موضوع تغییر کاربری برخی اراضی کم‌بازده را بررسی کنند تا از ظرفیت زمین‌ها برای تأمین نیازهای مسکن و توسعه شهرستان استفاده شود.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: در کنار مسئله زمین، موضوع صدور مجوزهای ساخت‌وساز نیز باید با دقت بیشتری بررسی شود. اگر ساختمانی مجوزهای لازم را دریافت کرده و برای آن انشعابات آب، برق و گاز نیز صادر شده است، نباید در ادامه با تصمیمات متناقض، حقوق مردم نادیده گرفته شود.

دهشیری اضافه کرد: انتظار ما از مسئولان این است که قوانین را به صورت دقیق و یکسان اجرا کنند و اگر ساخت‌وسازی غیرقانونی است، از ابتدا اجازه ساخت و صدور مجوز داده نشود. نمی‌توان پس از ایجاد هزینه برای مردم، تازه موضوع غیرقانونی بودن آن را مطرح کرد.

وی یادآور شد: مسئولان باید گوش شنوایی برای مشکلات مردم داشته باشند و مسائل و درخواست‌های آنان را با جدیت بررسی کنند. تذکراتی که از این تریبون مطرح می‌شود برای اصلاح امور و حل مشکلات مردم است و امیدواریم مسئولان شهرستان و استان نسبت به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشند.