امام جمعه لنگرود: مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی نقوی در خطبههای نماز جمعه این هفته این شهرستان، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، قناعت را یکی از ثمرات تقوا دانست و اظهار کرد: حرص به دنیا انسان را از مسیر تقوا، صداقت، عدالت و رعایت احکام الهی دور میکند.
وی افزود: اگر انسان بخواهد در مسیر بندگی خداوند موفق باشد، باید قناعت را به عنوان یک اصل در زندگی خود بپذیرد، چراکه نبود قناعت میتواند انسان را از مسیر تقوا و بندگی خارج کند.
حرص به دنیا انسان را از مسیر تقوا دور میکند
امام جمعه لنگرود با اشاره به روایتی درباره گفتوگوی فردی با ابلیس، بیان کرد: در این روایت، ابلیس با وجود برخورداری از علم و تجربه، فاقد تقوا و عبودیت معرفی شده است؛ چراکه علم و عبادت بدون بندگی خداوند نمیتواند انسان را در مسیر درست قرار دهد.
حجت الاسلام نقوی با بیان اینکه یکی از توصیههای مطرحشده در این روایت، قناعت در زندگی دنیاست، تصریح کرد: انسان برای داشتن زندگی آرام نباید همواره چشم به امکانات و دارایی دیگران داشته باشد؛ چراکه نگاه به بالادست در امور دنیوی، زمینه حسرت، حرص و حتی بدبینی به خداوند را فراهم میکند.
وی ادامه داد: در مسائل معنوی باید به بالادست خود نگاه کنیم و نسبت به مقام علما، اولیای الهی و شهدا غبطه بخوریم و برای رسیدن به مراتب معنوی تلاش کنیم.
جوانان شهید، الگوی عبور از بهانهها هستند
امام جمعه لنگرود با اشاره به شخصیت شهید محمدحسین یوسفاللهی و شهید حسینعلی عالی، بیان کرد: شهید یوسفاللهی در جوانی به مراتب بالای معنوی دست یافت و حاج قاسم سلیمانی از او به عنوان عارف لشکر ۴۱ ثارالله یاد کرده بود.
حجت الاسلام نقوی افزود: شهید حسینعلی عالی نیز جوانی ۱۹ ساله از روستایی دورافتاده بود که در مسیر معنوی به جایگاه والایی رسید و این موضوع نشان میدهد انسان نباید برای کمکاری و عقبماندگی خود همواره بهانه بیاورد.
وی تأکید کرد: این نمونهها نشان میدهد سن، موقعیت اجتماعی و امکانات نمیتواند بهانهای برای فاصله گرفتن از مسیر رشد معنوی باشد.
محبت امیرالمؤمنین(ع) باید در سبک زندگی انسان نمود داشته باشد
امام جمعه لنگرود با اشاره به توصیه دیگر ابلیس در روایت مورد اشاره، محبت امیرالمؤمنین(ع) را از عوامل مهم در مسیر آخرت دانست و گفت: نمیتوان ادعای محبت امیرالمؤمنین(ع) داشت اما در زندگی گرفتار حرص به دنیا بود.
نقوی با استناد به سیره امام علی(ع)، اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) در اوج قدرت، زندگی ساده و زاهدانهای داشت و سخنان ایشان درباره حقیقت زندگی انسان میتواند تکبر، خودخواهی و حرص را در وجود انسان کاهش دهد.
وی با اشاره به این مضمون که انسان در برابر نیازهای جسمانی و دنیوی همواره در معرض آزمون است، خاطرنشان کرد: شناخت این حقیقت باید انسان را به سمت بندگی خداوند و دوری از فخرفروشی و منیت سوق دهد.
حساب و کتاب رفتارهای انسان در همین دنیا باید روشن شود
حجت الاسلام نقوی با تأکید بر ضرورت اصلاح رفتار و جبران حقوق دیگران، گفت: اگر کسی به دیگری ظلم کرده یا حقی از او ضایع کرده است، نباید منتظر بماند و بگوید سالها گذشته است؛ بلکه باید تا فرصت دارد برای جبران و طلب حلالیت اقدام کند.
وی افزود: حتی در میان افراد متدین نیز گاهی در موضوعاتی مانند ارث و میراث، حرص و زیادهخواهی موجب تضییع حق دیگران میشود و این مسائل باید در منابر و تریبونهای دینی مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه لنگرود با بیان اینکه انسان باید پیش از پایان فرصت زندگی، حساب خود را با خویش روشن کند، تصریح کرد: اگر اشتباهی کردهایم یا به کسی ظلم کردهایم، باید شجاعانه بگوییم اشتباه کردهایم و برای جبران آن اقدام کنیم.
سادهزیستی بزرگان باید در زندگی امروز مورد توجه قرار گیرد
وی با اشاره به خاطراتی درباره سادهزیستی خانواده رهبر انقلاب، اظهار کرد: توجه به سبک زندگی علما و بزرگان میتواند برای خانوادهها و جامعه درسآموز باشد.
نقوی با اشاره به کتاب «جرعهای از دریا» و خاطرات آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی، اذعان کرد: در این خاطرات، نمونههایی از زهد و سادهزیستی خانواده رهبر انقلاب نقل شده که نشان میدهد حتی درباره تهیه وسایل ساده زندگی نیز توجه به نیاز واقعی و پرهیز از تجمل مورد توجه بوده است.
وی افزود: مطالعه این خاطرات و شناخت سبک زندگی بزرگان میتواند برای پدران و مادران و نسل جوان الگو و راهگشا باشد.
رحلت آیتالله شبیری زنجانی ضایعهای برای حوزههای علمیه است
امام جمعه لنگرود همچنین با تسلیت رحلت آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی، از ایشان به عنوان یکی از چهرههای برجسته علمی حوزههای علمیه و عالم تشیع یاد کرد و گفت: فقدان چنین شخصیتهایی برای حوزههای علمیه و جهان تشیع ضایعهای بزرگ است.
حجت الاسلام نقوی برای آن عالم فقید، اجر سالها خدمت به مکتب اهل بیت(ع) و حشر با اجداد طاهرین و اولیای الهی را از خداوند متعال مسئلت کرد.
علم و تقوا باید در کنار یکدیگر قرار گیرند
وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، گفت: آینده کشور نیازمند نسلی است که علم و تقوا، دانایی و توانایی و اخلاق و آگاهی را در کنار یکدیگر داشته باشد.
امام جمعه لنگرود افزود: صرف دریافت مدرک دانشگاهی برای پیشرفت کشور کافی نیست و دانشآموزان و دانشجویان باید در کنار دانش، مهارت و توانایی لازم برای نقشآفرینی در آینده کشور را نیز کسب کنند.
وی با تأکید بر جایگاه معلمان اذعان کرد: معلمان در تربیت نسلی برخوردار از علم، تقوا، دانایی، توانایی، اخلاق و آگاهی نقش اساسی دارند و توجه مسئولان به جایگاه و مسائل این قشر ضروری است.
دفاع مقدس باید نسل به نسل برای جوانان روایت شود
حجت الاسلام نقوی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از امام خمینی(ره)، شهدا، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و خانوادههای آنان تجلیل کرد و گفت: مردم ایران در دوران دفاع مقدس برای حفظ کشور، انقلاب، اسلام و ارزشها ایستادگی کردند و این افتخار باید نسل به نسل منتقل شود.
وی تاکید کرد: نسلی که دفاع مقدس را ندیده است نیز باید بداند کشور در چه شرایطی قرار داشت و مردم چگونه در برابر دشمنان ایستادگی کردند.
امام جمعه لنگرود با تأکید بر ضرورت روایت این حماسه برای نسل جدید، خاطرنشان کرد: خانوادههای شهدا و رزمندگان سالها فراق عزیزان خود را تحمل کردند تا کشور حفظ شود و این ایثار و فداکاری نباید فراموش شود.
حضور نوجوانان و جوانان در فعالیتهای فرهنگی مایه امید است
حجت الاسلام نقوی با قدردانی از حضور نوجوانان و جوانان در نماز جمعه، مساجد و برنامههای فرهنگی، گفت: جوانان و نوجوانان کشور سرمایه و افتخار جامعه هستند.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی انجامشده در مسجد شجره طیبه صالحین و پایگاههای بسیج، از تلاش نوجوانان و جوانان در برنامههای فرهنگی و دینی تقدیر کرد.
امام جمعه لنگرود تصریح کرد: نسل جوان امروز اگرچه دوران دفاع مقدس را ندیده است، اما با شناخت و بصیرت نسبت به مسائل کشور، روحیه مقاومت و دشمنشناسی خود را نشان داده است.
مسئولان باید اولویتهای معیشتی مردم را جدی بگیرند
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه، بیان کرد: مردم در سالهای اخیر شرایط سختی را پشت سر گذاشتهاند و مسئولان باید با شناخت اولویتها، برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش بیشتری داشته باشند.
حجت الاسلام نقوی افزود: تریبون نماز جمعه، تریبون نصیحت، دلسوزی و خیرخواهی است و هر جا از مسئولان تقدیر میشود یا تذکری داده میشود، هدف کمک به حل مشکلات مردم است.
وی تأکید کرد: مسئولان باید با مردم صادقانه سخن بگویند، مشکلات و موانع را برای آنان توضیح دهند و در عین حال برای رفع مسائل موجود تلاش کنند.
تلاش شبانهروزی مسئولان برای حل مشکل آب لنگرود قابل تقدیر است
امام جمعه لنگرود با اشاره به مشکل اخیر آب شرب شهرستان، اظهار کرد: در روزهای گذشته به دنبال بروز مشکل در پمپ مرکزی لیلاکو و سپس مشکلات ایجادشده در مسیر انتقال آب، مردم شهرستان با اختلال در تأمین آب مواجه شدند.
حجت الاسلام نقوی افزود: فرماندار، رئیس اداره آب و دیگر عوامل مربوطه برای رفع مشکل به صورت شبانهروزی پای کار بودند و تلاش کردند مشکل مردم در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
وی با قدردانی از عوامل اجرایی، گفت: زمانی که مردم تلاش مسئولان برای حل مشکلات را میبینند، در برابر سختیها همراهی و صبوری بیشتری نشان میدهند.
نظارت بر نانواییها و خدمات عمومی باید تقویت شود
امام جمعه لنگرود با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد نانواییها و خدمات عمومی، اظهار کرد: مسئولان باید بازرسی و نظارت لازم را انجام دهند تا مردم در تأمین نیازهای روزمره خود با مشکل مواجه نشوند.
حجت الاسلام نقوی تأکید کرد: مسئولان باید همانند مردم برای حل مشکلات و عبور از شرایط سخت، با جدیت و احساس مسئولیت پای کار باشند و اولویتهای اصلی جامعه را مورد توجه قرار دهند.
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