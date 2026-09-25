به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی امروز در بازدید از آخرین روز برگزاری مسابقات المپیاد فریزبی در صحن سبزه میدان با اشاره به ظرفیت‌های رشته فریزبی اظهار داشت: رشته فریزبی یکی از رشته‌های بسیار خوب، جذاب و پرطرفدار فدراسیون ورزش‌های همگانی است که در قالب انجمن تخصصی زیر نظر این فدراسیون مدیریت و هدایت می‌شود.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم این رشته را عمومی کرده و آن را در سطح جامعه توسعه دهیم تا در میان عموم مردم به عنوان یک فعالیت بدنی مستمر شکل بگیرد، امسال المپیاد فریزبی در سطح کشور طراحی شد که هم‌اکنون به میزبانی شایسته استان زنجان در حال برگزاری است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی درباره اهداف کلان این المپیاد بیان کرد: هدف بنیادین ما این است که رشته فریزبی در میان اقشار مختلف مردم، محلات و کوچه‌ها برگزار شود و زمینه آشنایی عمیق عموم جامعه با آن فراهم گردد تا در نهایت شاهد گسترش این رشته در میان آحاد مختلف مردم باشیم. علاوه بر بُعد همگانی، بخش دیگر این هدف‌گذاری ناظر بر استعدادیابی دقیق برای تشکیل و تقویت تیم‌های ملی است تا بتوانیم در رویدادهای بین‌المللی با اقتدار حضور یافته و با کسب موفقیت‌های لازم، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوریم.

خلیلی با تقدیر از هماهنگی‌ها و میزبانی این دوره از مسابقات تصریح کرد: این رویداد ملی با همکاری و مساعدت هیئت ورزش‌های همگانی استان زنجان، حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان استان و پشتیبانی شهرداری زنجان، با رعایت شرایط و استانداردهای فنی ویژه در منطقه سبزه‌میدان زنجان به خوبی در حال برگزاری است و امید داریم به تمامی اهداف پیش‌بینی‌شده برای توسعه این رشته دست یابیم.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی برای نیمه دوم سال جاری و توسعه بیش از پیش ورزش در میان مردم، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، توسعه رشته‌ها، انجمن‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه فدراسیون در اولویت اهداف ما قرار دارد. در این راستا، طرحی راهبردی را تحت عنوان «ورزش در کوچه» دنبال می‌کنیم تا تمامی رشته‌های ورزشی خود را در قالب فعالیت‌های خیابانی در سطح جامعه گسترش دهیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی خاطرنشان کرد: در قالب طرح کوچه، مسابقات و تمرینات ورزشی را در دل جامعه، خیابان‌ها، مجتمع‌های ورزشی، پارک‌ها و هر مکانی که مردم در آن حضور دارند برپا می‌کنیم؛ این اقدام سبب می‌شود رشته‌ها به عموم مردم شناسانده شده، ورزش جنبه کاملاً همگانی پیدا کند و استعدادیابی مورد نیاز نیز محقق شود. همچنین محله‌محور کردن ورزش علاوه بر ارتقای نشاط اجتماعی، بستر تحقق هدف اصلی ما یعنی فعالیت بدنی پایدار و سلامت عمومی آحاد جامعه را فراهم می‌سازد.