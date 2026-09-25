به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین، با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: در یکی دو روز گذشته شاهد سخنرانی عزتمندانه و قاطعانه رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودیم که پژواک اراده استوار و ندای رسای ملت شکست‌ناپذیر ایران و رهبری معظم انقلاب اسلامی بود.

وی افزود: در این سخنرانی پیام اقتدار و در عین حال مظلومیت ملت عزیز ایران به جهانیان مخابره شد و از این سخنرانی ارزشمند تشکر می‌کنیم و برای رئیس‌جمهور و همه خدمتگزاران صادق به ملت و کشور عزیزمان آرزوی توفیق داریم.

انصارالله از مدیریت بحران به تعیین شرایط پایان جنگ رسیده است

امام جمعه قزوین با اشاره به تحولات منطقه بیان کرد: در منطقه همچنان شاهد پیروزی‌های چشمگیر انصارالله یمن هستیم و این جریان پس از پیروزی در ساحل غربی، در پی آزادسازی برخی دیگر از مناطق مانند جوف، تعز و مأرب برآمده است.

مظفری ادامه داد: مأرب قلب ذخایر نفتی یمن است و از اهمیت راهبردی برخوردار است. انصارالله با حمله به انبارهای سوخت فرودگاه ریاض و همچنین مخازن نفت ینبع، عملاً صادرات نفت عربستان را متوقف کرده و موازنه قوا به نفع انصارالله به صورت چشمگیری تغییر کرده است.

وی گفت: اینکه انصارالله پیشنهاد آتش‌بس دو هفته‌ای را رد کرده و درخواست پایان کامل جنگ را مطرح کرده، نشان می‌دهد که انصارالله از سطح مدیریت بحران به سطح تعیین شرایط برای پایان جنگ ارتقا پیدا کرده است.

امام جمعه قزوین افزود: ما تحقق وعده‌های الهی را در این نبرد به خوبی شاهد هستیم و امیدواریم انصارالله یمن، کشور عزیزمان، حزب‌الله لبنان و کل جبهه مقاومت شاهد پیروزی عاجل و کامل باشند.

دفاع مقدس باید برای نسل امروز روایت و ثبت شود

مظفری در ادامه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امسال در وضعیت متفاوتی هفته دفاع مقدس را تجربه می‌کنیم؛ نسل جدید ما در سال گذشته مفاهیمی مانند جنگ، تهدید، ناامنی و شهادت و از سوی دیگر اتحاد و انسجام اجتماعی را تجربه کرد.

وی افزود: اگر جوانان امروز در خاطرات خوانده بودند که مردم در دوران دفاع مقدس می‌گفتند اگر این جنگ ۲۰ سال هم طول بکشد، ما ایستاده‌ایم، امروز خودشان در حال تجربه این موضوع هستند که حدود هفت ماه از آغاز این جنگ گذشته و مردم جان‌فدای ما همچنان در میدان هستند و پرچم‌گردانی می‌کنند.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: مردم با حضور حماسی و باشکوه خود اعلام می‌کنند که خسته نمی‌شویم؛ ما ملت امام حسین(ع) هستیم و مقاومت و ایستادگی را از سیدالشهدا(ع) و اهل‌بیت و اصحاب ایشان آموخته‌ایم.

مظفری با بیان اینکه «آنچه نقش تعیین‌کننده در این جنگ دارد، تاب‌آوری است»، گفت: آن ملت و کشوری که تاب‌آوری بیشتری داشته باشد، پیروز میدان خواهد بود و ملت عزیز ایران نشان داده‌اند که ملت امام حسین(ع) و حقیقتاً جان‌فدا هستند.

وی با اشاره به رشادت‌های اصحاب امام حسین(ع) در واقعه عاشورا اظهار کرد: اگر ما در تاریخ کربلا داستان اصحاب سیدالشهدا(ع)، افرادی مانند سعید بن عبدالله حنفی را خوانده بودیم، امروز می‌بینیم که ملت ایران نیز روحیه ایثار و جانفشانی را در میدان عمل نشان داده است.

امام جمعه قزوین ادامه داد: سعید بن عبدالله در روز عاشورا هنگام نماز پیش روی امام حسین(ع) ایستاد و با بدن خود تیرهایی را که به سوی حضرت پرتاب می‌شد، گرفت تا تیرها به اباعبدالله(ع) اصابت نکند. این جان‌فدایی و جانفشانی در راه ائمه معصومین(ع) را ملت عزیز ایران آموخته و حضور هفت‌ماهه آنان در میدان، تجلی همان ایثارگری و جان‌فدایی است.

خاطرات رزمندگان دفاع مقدس باید ثبت و ضبط شود

مظفری همچنین با اشاره به حضور سردار عراقی در برنامه‌های هفته دفاع مقدس در قزوین گفت: پیش از خطبه‌ها از فرمایشات ارزشمند سردار عراقی که از افتخارات استان و کشور هستند استفاده کردیم.

وی افزود: واقعاً یک ربع زمان، فرصت کافی برای بیان مطالب نیست؛ ایشان یک سینه سخن از حماسه‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان و شهدا دارند که باید ده‌ها و صدها ساعت برای بیان آنها فرصت وجود داشته باشد.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: امیدواریم این مطالب ارزشمند و خاطرات گرانبها به طور کامل ثبت و ضبط شود تا نسل امروز بتواند از این تجربیات استفاده کامل و وافر ببرد.

تجهیزات آتش‌نشانی نیازمند توجه مسئولان و مردم است

وی با اشاره به هفته آتش‌نشانی گفت: باید از عزیزان ایثارگر و جان‌فدای آتش‌نشان نیز تقدیر و تشکر کنیم که در طول سال مراقب هستند و اگر حادثه‌ای پیش بیاید، در کنار مردم و جان‌فدای مردم باشند.

مظفری تصریح کرد: امیدواریم هم مسئولان و هم مردم برای رفع نقایص و کمبودهای تجهیزات آتش‌نشانی همت کنند؛ مسئولان سهم خودشان را انجام دهند و مردم نیز می‌توانند برای خدمت، وقف داشته باشند و وسایل و تجهیزات آتش‌نشانی نیز می‌تواند موضوع وقف قرار گیرد.

پیام رهبر انقلاب به آغاز سال تحصیلی توجه شود

امام جمعه قزوین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت: در این پیام، هم دانش‌آموزان و هم دانشجویان مورد توجه قرار گرفته‌اند و از جوانان عزیز، دانش‌آموزان و دانشجویان دعوت می‌کنم این پیام را با دقت بخوانند و در حلقه‌های صالحین و مباحثه‌هایی که دارند، آن را مرور کنند.

وی افزود: یکی از محورهای این پیام آن است که آغاز سال تحصیلی نویدبخش امید، حرکت پرشتاب و حرکت به سوی آینده‌ای روشن و شکوهمند است.

مظفری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همچنین یاد شهدای دانش‌آموز را گرامی داشتند و بر این نکته تأکید کردند که غم و اندوه فراق آنان باید ما را متوجه مواجهه جبهه حق و باطل و جنگ میان خیر و شر کند و خود را برای این رویارویی آماده کنیم.

وی با اشاره به دیگر محورهای این پیام گفت: مسئولیت‌های امروز دانش‌آموزان و دانشجویان مورد توجه قرار گرفته و همچنین از همگان خواسته شده است که معلمان را تکریم کنند و نهاد آموزش و پرورش برای بهبود وضعیت معیشت معلمان عزیز برنامه‌ریزی کند.

مطالبه‌گری درباره حجاب باید منسجم و نتیجه‌محور باشد

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری راهپیمایی «عفت فاطمی» در شهر قم اظهار کرد: حضور مردم و مسئولان در این راهپیمایی نشان از اراده جدی همگان برای مواجهه مسئولانه با این پدیده فرهنگی و اجتماعی دارد.

مظفری افزود: پیش از این راهپیمایی نیز در قزوین دومین جلسه قرارگاه حجاب و عفاف و شورای فرهنگ عمومی استان برگزار شد و در این جلسه مقرر شد نهادهای مختلف وظایف خود را در این زمینه مرور و برای مواجهه هوشمندانه و مسئولانه با این مسئله برنامه‌ریزی کنند.

وی تأکید کرد: مردم عزیز نیز باید به صورت منسجم در کنار مسئولان قرار بگیرند و مطالبه‌گری آنان به جای حرکت‌های مقطعی، به سمت مطالبه‌گری منسجم، آموزش‌دیده و نتیجه‌محور حرکت کند.

شهرداری می‌تواند در رضایتمندی مردم نقش مهمی داشته باشد

امام جمعه قزوین با اشاره به انتخاب شهردار جدید قزوین گفت: در هفته گذشته شاهد انتخاب شهردار محترم قزوین بودیم؛ ضمن تشکر از شهردار قبلی، جناب سردار صباغی، برای شهردار جدید، جناب آقای دکتر علمی نیز آرزوی توفیق بیشتر در خدمت به مردم عزیز را داریم.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری می‌تواند در رضایتمندی مردم بسیار مؤثر باشد؛ خدمات شهرداری پیش چشم مردم است و هرچه توفیق بیشتری در این زمینه حاصل شود، می‌تواند به رضایتمندی حداکثری مردم عزیز و بزرگوار کمک کند.

کاهش تلفات جاده‌ای باید ادامه پیدا کند

مظفری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آمار سفرهای شهریورماه در استان قزوین اظهار کرد: شهریورماه یک ماه پرتردد است و معمولاً تلفات جاده‌ای نیز در این ماه بیشتر از بسیاری از ماه‌های دیگر است.

وی افزود: در اخبار آمده بود که ۳۱ میلیون سفر در شهریورماه در استان ثبت شده که افزایش ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این افزایش تردد نشان‌دهنده سفر بیشتر مردم است که جای شکر دارد و در عین حال، تلفات جاده‌ای نیز هفت درصد کاهش داشته است.

امام جمعه قزوین ادامه داد: با وجود این کاهش، همچنان تلفات جاده‌ای ما نسبت به بسیاری از کشورها بالاست و مسئولان باید برای کاهش هرچه بیشتر این تلفات چاره‌اندیشی کنند.

وی گفت: در این ماه حدود ۳۰ نفر فوتی و حدود ۱۱۶ نفر مجروح داشتیم و این آمار باید به حداقل برسد.

مظفری تصریح کرد: برای کاهش تلفات جاده‌ای همه باید همت کنند؛ رانندگان باید قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند، کیفیت خودروها افزایش پیدا کند، وضعیت راه‌ها بهتر شود، نقاط حادثه‌خیز کاهش یابد، روشنایی و علائم راهنمایی و رانندگی بهبود پیدا کند، نظارت پلیس افزایش یابد و سرعت خدمات امدادی نیز بیشتر شود.

وی در پایان برای نظام جمهوری اسلامی ایران عزت روزافزون، برای ملت ایران خیر دنیا و آخرت و برای رهبر معظم انقلاب سلامتی و عزت مسئلت کرد.