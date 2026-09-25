موسوی: رونق گردشگری نباید به تضعیف فرهنگ بومی منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در آیین عبادی و سیاسی نمازجمعه اسفراین با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، هفته دفاع مقدس را فرصت مغتنمی برای یادآوری غرورآفرینی عوامل هشت سال دفاع مقدس دانست.

وی در ادامه افزود: سرداران دفاع مقدس با شجاعت و دلاورمردی خود افتخار آفریدند و زمینه پیروزی رزمندگان در دوران دفاع مقدس را فراهم کردند.

امام جمعه اسفراین تصریح کرد: فرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس استادان دانشگاه جبهه و جنگ هستند که درس ایثار و مقاومت را به نسل امروز منتقل می‌کنند.

موسوی ایمان به خدا، ایمان به اهل‌بیت عصمت و طهارت، نترس بودن و اهل جهاد و جنگ بودن را چهار عامل مهم در پیروزی رزمندگان در دوران دفاع مقدس بیان کرد و افزود: عزت، صلابت و اقتدار امروز کشور مرهون خون شهیدانی است که در دوران دفاع مقدس جان خود را برای دفاع از میهن اسلامی فدا کردند.

وی از مواضع شفاف و شجاعانه رئیس‌جمهور در برابر دشمنان تقدیر و تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد این موضع قاطع رئیس‌جمهور ادامه داشته باشد.

خطیب جمعه اسفراین با اشاره به روز جهانی گردشگری گفت: گردشگری علاوه بر ظرفیت فرهنگی، یک صنعت و منبع درآمد محسوب می‌شود و توسعه آن نیازمند زیرساخت مناسب و نظارت دقیق است.

وی تأکید کرد: رونق گردشگری نباید موجب تضعیف فرهنگ بومی، ارزش‌های ملی و باورهای دینی شود و می‌توان همزمان با توسعه این صنعت، از هویت فرهنگی جامعه نیز صیانت کرد.