به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی(ره) با تذکر به برخی مدیران اظهار کرد: ما در یک حکومت سکولار زندگی نمیکنیم و قانون اساسی کشور بر اساس موازین اسلامی استوار شده است.
وی افزود: هر فردی که در نظام مقدس اسلامی مسئولیتی را در هر ردهای میپذیرد، مکلف است به قانون پایبند باشد و بر مبنای دین مبین اسلام عمل کند.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: هر کسی که قانون و موازین دینی و اسلامی را مورد توجه قرار ندهد، مشروعیت قرار گرفتن در آن جایگاه و مسئولیت را ندارد.
نوری ادامه داد: لازم است همه مسئولان به وظایف قانونی خود توجه کنند و بهویژه در حوزه عفاف و حجاب، برخی مسئولان نسبت به این مسئله بیتوجه نباشند.
وی با اشاره به برخی برنامهها و جشنها گفت: استاندار نیز نسبت به این موضوع حساسیت و هشدار داده است و کسانی که در برنامهها و جشنها حضور دارند باید موازین شرعی و قانونی را رعایت کنند.
امام جمعه بجنورد خاطرنشان کرد: نباید در شرایط جنگ ترکیبی، با رفتارهای حاشیهساز برای دولت و کشور حاشیه ایجاد کرد و ذهن مردم را درگیر مسائل حاشیهای کرد.
نوری تأکید کرد: مسئولان باید از فعالیت و رفتار خلاف قانون و شرع دوری کنند، چرا که کشور قانون دارد و اگر رفتاری اشکال داشته باشد، مراجع قانونی به آن رسیدگی خواهند کرد.
ضرورت توجه به علم و دانش
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مدارس و دانشگاهها در آینده کشور گفت: جامعه امیدش به مدارس و دانشگاههاست و باید نسل جوان به سلاح علم و ایمان مجهز شود و برای رسیدن به مرزهای علم و دانش تلاش کند.
نوری افزود: دانشآموزان و دانشجویان باید با جدیت درس بخوانند، خود را تقویت کنند و به سمت دانش، تحقیق و پژوهش حرکت کنند تا در عرصههای علمی به موفقیتهای بزرگ دست یابند.
وی با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی گفت: امروز در جنگ ترکیبی، امنیت، اعتقاد و همبستگی جامعه از سوی دشمن مورد هدف قرار میگیرد و باید در این عرصه نیز به ابزارهای دفاعی، علمی و دانشی مجهز باشیم.
امام جمعه بجنورد نوآوری را لازمه پیشرفت در همه حوزهها دانست و اظهار کرد: پیشرفت کشور در حوزههای مختلف نیازمند توجه به علم، دانش و نوآوری است و نسل جوان باید خود را برای نقشآفرینی در این عرصه آماده کند.
در برابر زیادهخواهی آمریکا میایستیم
نوری همچنین با اشاره به مواضع ایران در عرصه بینالمللی گفت: صحبتهای دقیق، سنجیده و افتخارآفرین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، موجب غرور ملی ایرانیان شد.
وی آمریکا را حامی تروریسم دانست و با اشاره به تحریمها، بلوکه شدن منابع مالی و فشارهای اقتصادی علیه ایران گفت: محاصره دریایی، تحریم و بلوکه شدن پولهای ایران از جمله اقداماتی است که از سوی آمریکا دنبال میشود.
امام جمعه بجنورد تأکید کرد: ملت ایران با همه قدرت در برابر زیادهخواهیها ایستادگی میکند و هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.
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