به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، در جلسه کارگروه آرد و نان رباط کریم که در سالن جلسات فرمانداری و با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: نظارت بر زنجیره تأمین نان باید فراتر از نانوایی‌ها برود. او افزود کارخانه‌های آرد نیز باید پایش شوند.

او همچنین گفت: پس از تقویت بازرسی‌ها، شکایات مردمی کاهش یافته است. آماری در این باره ارائه نشد.

آقاعلیخانی خواستار نظارت مستمر بر نانوایی‌ها شد و گفت: وزن و کیفیت نان، قیمت و الزامات بهداشتی باید با جدیت بررسی شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.

فرماندار درباره مدیریت سهمیه آرد گفت: ظرفیت موجود باید متناسب با نیاز واقعی شهرستان مدیریت شود تا افزون بر تأمین نیاز جاری، امکان مواجهه با شرایط اضطراری هم وجود داشته باشد.

او با اشاره به توسعه جمعیتی پرند خواستار بازنگری در جانمایی نانوایی‌ها شد و گفت: دسترسی آسان به نان یک نیاز اساسی است و جانمایی واحدها باید با توسعه مناطق مسکونی و استقرار جمعیت جدید هماهنگ باشد.

به گفته او، در مناطقی که ایجاد نانوایی ممکن نیست، شرکت عمران پرند باید ساخت مجتمع‌های خدماتی را بررسی کند.

آقاعلیخانی همچنین خواستار تدوین سازوکاری برای نانوایی‌هایی شد که به‌دلیل مسائل مالکیت یا اجاره با جابه‌جایی روبه‌رو هستند.

او گفت: مشکلات ملکی نباید خدمت‌رسانی به مردم را مختل کند.

او از شبکه بهداشت و درمان خواست با تهیه محتوای کوتاه و کاربردی، مردم را از اهداف طرح‌های جدید حوزه نان و اثر آنها بر کیفیت و سلامت نان آگاه کند و این اطلاع‌رسانی از راه نانوایی‌ها و فضای مجازی انجام شود.

فرماندار رباط‌کریم همچنین با اشاره به نیاز واحدهای صنعتی، تولیدی و تجاری پرمصرف به نان گفت: باید به‌تدریج به‌سوی تولید انبوه نان حرکت کرد.

او الگوی سنتی و پراکنده تولید نان را برای نیازهای امروز کافی ندانست و پیشنهاد کرد این تغییر از واحدهای پرمصرف آغاز شود.

در آغاز جلسه، آقاعلیخانی بر خروجی‌محور بودن نشست‌ها تأکید کرد و گفت دستور جلسه باید مشخص و مبتنی بر مسائل اولویت‌دار باشد.