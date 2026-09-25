به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های نماز جمعه اسلامشهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: تبدیل تهدیدها به فرصت و فرصت‌ها به پیروزی، نیازمند وحدت و آمادگی بیشتر جامعه است.

وی افزود: دانشجویان و استادان باید رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را مورد توجه قرار دهند و معلمان نیز در مسیر تربیت نسل آینده، درس ایثار و ازخودگذشتگی را به دانش‌آموزان منتقل کنند.

امام جمعه اسلامشهر با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به نشست سالانه سازمان ملل گفت: این تریبون فرصتی برای انعکاس صدای جمهوری اسلامی ایران بود و سخنرانی رئیس‌جمهور از موضع عزت و قدرت انجام شد.

برقراری ادامه داد: رئیس‌جمهور بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار تأکید کرد و مواضع مطرح‌شده، مقتدرانه و عزتمندانه بود.

وی با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: مواضع جمهوری اسلامی باید با توجه به شرایط و تا زمانی که رژیم صهیونیستی به الزامات بین‌المللی پایبند نیست، با دقت دنبال شود.

امام جمعه اسلامشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رزمایش کمیته امداد برای تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان کم‌بضاعت خاطرنشان کرد: شایسته است شهروندان در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند.