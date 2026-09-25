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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

تصادف ۲ خودرو در آبادان ۹ مصدوم به جا گذاشت

تصادف ۲ خودرو در آبادان ۹ مصدوم به جا گذاشت

آبادان - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: در حادثه امروز سوم مهرماه ۹ نفر مصدوم شدند که وضعیت تمامی آنان پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسین افرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد دو خودروی سواری در محور آبادان ـ منیوحی، محدوده آلبوحمید در ساعت ۰۰:۲۳ بامداد سوم مهرماه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۹ نفر شامل سه زن، دو مرد، یک نوزاد چهار ماهه و سه کودک شامل دو پسر چهار ساله دچار آسیب شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان توضیح داد: هشت نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند و یک مصدوم نیز با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد و خدمات درمانی را به صورت سرپایی در محل دریافت نمود.

کد مطلب 6958157

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