تصادف ۲ خودرو در آبادان ۹ مصدوم به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسین افرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد دو خودروی سواری در محور آبادان ـ منیوحی، محدوده آلبوحمید در ساعت ۰۰:۲۳ بامداد سوم مهرماه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۹ نفر شامل سه زن، دو مرد، یک نوزاد چهار ماهه و سه کودک شامل دو پسر چهار ساله دچار آسیب شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان توضیح داد: هشت نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند و یک مصدوم نیز با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد و خدمات درمانی را به صورت سرپایی در محل دریافت نمود.