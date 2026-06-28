انحراف اتوبوس در محور آبادان ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین افرا پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: شب گذشته گزارش انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور آبادان به اهواز، مسیر فرعی حفار بعد از زندان، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: این حادثه ۱۲ مصدوم شامل ۱۰ خانم و دو مرد بر جای گذاشت که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بیان کرد: در این حادثه سه نفر به بیمارستان ۱۷ شهریور، پنج نفر به بیمارستان آیت‌الله طالقانی و چهار نفر به بیمارستان شهید بهشتی آبادان اعزام شدند.

افرا گفت: مصدومان توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس به صورت ایمن به مراکز درمانی انتقال یافتند و روند درمان آنان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارند.