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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

انحراف اتوبوس در محور آبادان ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

انحراف اتوبوس در محور آبادان ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

آبادان - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور آبادان به اهواز ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین افرا پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: شب گذشته گزارش انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور آبادان به اهواز، مسیر فرعی حفار بعد از زندان، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: این حادثه ۱۲ مصدوم شامل ۱۰ خانم و دو مرد بر جای گذاشت که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بیان کرد: در این حادثه سه نفر به بیمارستان ۱۷ شهریور، پنج نفر به بیمارستان آیت‌الله طالقانی و چهار نفر به بیمارستان شهید بهشتی آبادان اعزام شدند.

افرا گفت: مصدومان توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس به صورت ایمن به مراکز درمانی انتقال یافتند و روند درمان آنان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارند.

کد مطلب 6873043

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