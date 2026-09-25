حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع پنج حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۲۰ نفر طی این حوادث مصدوم شدند.

وی افزود: در نخستین حادثه، یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۶۳ محور میامی-سبزوار از روی پل سقوط کرد که پنج نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان ادامه داد: واژگونی یک دستگاه ساینا در کیلومتر ۶۸ محور میامی-سبزوار نیز مصدومیت سه نفر را رقم زده است.

درخشان با اشاره به دیگر حوادث شبانه روز گذشته، تصریح کرد: در کیلومتر هشت محور ایوانکی-شریف‌آباد، یک دستگاه پراید واژگون شد که چهار مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را از هلال احمر دریافت کردند.

وی تصریح کرد: همچنین تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در کیلومتر ۱۲ محور دامغان-فولادمحله دو مصدوم داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اضافه کرد: برخورد یک دستگاه دنا و یک دستگاه پراید در کیلومتر ۸۴ محور دامغان-سمنان نیز به مصدومیت شش نفر منجر شد.