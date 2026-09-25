به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر همتیان امام جمعه موقت شهرکرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد این مواضع بازتاب حقیقی خواست و اراده ملت ایران بود و استدلال‌های مطرح‌شده در آن کاملاً منطبق با واقعیت‌های میدانی و حقوقی جهان معاصر است.

وی افزود: رئیس‌جمهور با بیان صریح جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن و نیز نمایش تصاویر شهیدان از جمله رهبر شهید و دانش‌آموزان مدرسه میناب، بخشی از مظلومیت تاریخی ملت ایران را در معرض دید افکار عمومی جهان قرار داد که می‌تواند آثار مهمی در فضای رسانه‌ای و دیپلماتیک بین‌المللی برجای بگذارد.

امام جمعه موقت شهرکرد با قدردانی از این موضع‌گیری مسئولانه تصریح کرد: تداوم چنین رویکردی در عرصه بین‌المللی ضروری است و باید با محوریت مقاومت، مسیر پیروزی سریع را دنبال کرد.

همتیان همچنین به اشاره رئیس‌جمهور به حضور بیش از ۲۰۰ روزه مردم در صحنه اشاره کرد و گفت: جمله «من حرف مردم ایران را می‌زنم» باید الگوی همه مسئولان باشد. هر تریبونی که در اختیار مدیران و کارگزاران نظام قرار می‌گیرد، امانتی است که باید با نهایت دقت و در نظر گرفتن مصالح کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با هشدار نسبت به حساسیت سخن گفتن در جایگاه رسمی تأکید کرد: مسئولان پیش از هر اظهارنظر یا مصاحبه‌ای باید تمام جوانب موضوع را بسنجند؛ زیرا یک جمله نسنجیده می‌تواند دستاویز سوءاستفاده دشمن شود. فردی که مسئولیت دارد، سخنانش صرفاً شخصی نیست و ممکن است جمعی را درگیر پیامدهای آن کند؛ از این‌رو انتخاب واژگان و مواضع باید با دقت مضاعف صورت گیرد.

همتیان با اشاره به آغاز سال تحصیلی و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این مناسبت اظهار داشت: این پیام کوتاه اما سرشار از نکات راهبردی است و روح حاکم بر آن، بازتعریف رسالت تعلیم و تربیت در تراز انقلاب اسلامی است. مطالعه دقیق این پیام برای همه دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش و مراکز علمی ضروری است.

وی سه محور اصلی پیام را برشمرد و گفت: نخستین نکته، پیوند ناگسستنی علم با تقوا و اخلاق است. علمِ تهی از معنویت می‌تواند به مادی‌گرایی و آسیب‌های اجتماعی بینجامد و بسیاری از مشکلات امروز جامعه ریشه در رشد نامتوازن علمی بدون توجه به اخلاق دارد.

دومین محور، مأموریت تاریخی نسل جوان برای فتح قله‌های پیشرفت و جابه‌جایی مرزهای دانش است. ظرفیت علمی جوانان ایرانی در سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده این استعداد وجود دارد و باید مورد توجه دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و مدیران قرار گیرد.

سومین نکته، تعبیر مدرسه و دانشگاه به‌عنوان «خانه دوم» است که نشان می‌دهد فضای آموزشی باید احساس آرامش و تعلق خاطر را برای دانش‌آموز و دانشجو فراهم کند.

امام جمعه موقت شهرکرد با تأکید بر نقش مکمل خانواده و مدرسه افزود: خانه و مدرسه دو بال تربیت هستند و هیچ‌یک به‌تنهایی قادر به ایفای کامل مسئولیت تربیتی نیست. خانواده‌ها نباید پس از ورود فرزند به مدرسه، خود را از مسئولیت کنار بکشند؛ بلکه باید ارتباط مستمر و سازنده با مدرسه برقرار کنند و در فرآیند تربیت نقش‌آفرین باشند.

وی خاطرنشان کرد: خانواده و مدرسه باید به زبان مشترک تربیتی برسند و این امر جز با گفت‌وگو، رفت‌وآمد و برگزاری منظم جلسات اولیا و مربیان ممکن نیست. اگر این جلسات برگزار نشود، خانواده‌ها باید مطالبه‌گر باشند؛ زیرا ارتباط خانه و مدرسه شرط ضروری تربیت صحیح است.

همتیان از تلاش معلمان و مدیران در شرایط دشوار کنونی قدردانی کرد و گفت: کار تعلیم و تربیت امروز نیازمند ایثار است، اما بدون همراهی خانواده‌ها نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. آموزش و پرورش باید پیام رهبر معظم انقلاب را مبنای برنامه‌ریزی قرار دهد و از آن راهبرد و برنامه عملی برای تحقق مدرسه تراز استخراج کند.

در ادامه خطبه‌ها، امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی از مراجع عظام و فرزانگان علمی حوزه علمیه، این عالم ربانی را از استوانه‌های علمی حوزه دانست که سال‌ها در عرصه تدریس خارج فقه و اصول فعالیت داشت و از استادان رهبر معظم انقلاب بود. وی افزود شخصیت‌هایی از این دست در کنار خدمات علمی، هر جا احساس نیاز می‌شد از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کردند.