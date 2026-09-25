به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بخش بشاریات در شهر خاکعلی، با اشاره به رحلت آیت‌الله‌العظمی سیدموسی شبیری زنجانی اظهار کرد: رحلت این مرجع عالی‌قدر موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

وی افزود: آن فقیه وارسته و محقق برجسته، عمر پربرکت خود را صرف ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، تدریس و پژوهش در فقه، حدیث و علم رجال و تربیت نسل‌های متعدد از عالمان و پژوهشگران کرد.

فاطمیان در ادامه با تحلیل تحولات جاری، از بصیرت و حضور مردم ایران قدردانی کرد و گفت: سخنرانی راهگشا و وحدت‌بخش رهبر معظم انقلاب و حضور پرشور ملت عزیز، شجاع و بصیر ایران، نماد وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب است.

وی با اشاره به وقایع اخیر، ضمن محکومیت آنچه تهدیدهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل خواند، از مواضع رئیس‌جمهور ایران در این نشست قدردانی کرد.

امام جمعه بخش بشاریات اظهار کرد: پاسخ رئیس‌جمهور ایران به این سخنان و نمایش تصاویر رهبر شهید مقاومت، کودکان شهید و دانشمندان، بیانگر مواضع ایران در برابر تهدیدها و جنایات صورت‌گرفته است.

فاطمیان در پایان با تجلیل از ایستادگی و مقاومت مردم در برابر توطئه‌های دشمنان، بر تداوم این مسیر تا تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد.

