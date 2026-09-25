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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

حضور ملت ایران در سنگر خیابان نماد وفاداری به آرمان‌های انقلاب است

حضور ملت ایران در سنگر خیابان نماد وفاداری به آرمان‌های انقلاب است

قزوین- امام جمعه خاکعلی از حضور و بصیرت ملت ایران در سنگر خیابان را نشانه وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بخش بشاریات در شهر خاکعلی، با اشاره به رحلت آیت‌الله‌العظمی سیدموسی شبیری زنجانی اظهار کرد: رحلت این مرجع عالی‌قدر موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

وی افزود: آن فقیه وارسته و محقق برجسته، عمر پربرکت خود را صرف ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، تدریس و پژوهش در فقه، حدیث و علم رجال و تربیت نسل‌های متعدد از عالمان و پژوهشگران کرد.

فاطمیان در ادامه با تحلیل تحولات جاری، از بصیرت و حضور مردم ایران قدردانی کرد و گفت: سخنرانی راهگشا و وحدت‌بخش رهبر معظم انقلاب و حضور پرشور ملت عزیز، شجاع و بصیر ایران، نماد وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب است.

وی با اشاره به وقایع اخیر، ضمن محکومیت آنچه تهدیدهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل خواند، از مواضع رئیس‌جمهور ایران در این نشست قدردانی کرد.

امام جمعه بخش بشاریات اظهار کرد: پاسخ رئیس‌جمهور ایران به این سخنان و نمایش تصاویر رهبر شهید مقاومت، کودکان شهید و دانشمندان، بیانگر مواضع ایران در برابر تهدیدها و جنایات صورت‌گرفته است.

فاطمیان در پایان با تجلیل از ایستادگی و مقاومت مردم در برابر توطئه‌های دشمنان، بر تداوم این مسیر تا تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد.

کد مطلب 6958187

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