ایران در شیرجه هماهنگ ۳ متر هشتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از مسابقات شیرجه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ، فینال ماده شیرجه هماهنگ از تخته ۳ متر مردان با حضور ۹ تیم در مرکز ورزش‌های آبی توکیو (Tokyo Aquatics Centre) برگزار شد.



تیم دونفره ایران متشکل از سام واژیر و سام مقدسی با هدایت شهنام نظرپور، در رقابت با قدرت‌های برتر قاره کهن به آب زدند و پس از اجرای ۶ دور حرکت هماهنگ، در مجموع موفق به کسب ۲۹۱.۴۵ امتیاز شدند و جایگاه هشتم را به خود اختصاص دادند.



ریز امتیازات ثبت‌شده برای شیرجه‌روهای ایران در دورهای شش‌گانه به شرح زیر است:

حرکت اول: ۴۴.۴۰ امتیاز

حرکت دوم: ۴۰.۲۰ امتیاز

حرکت سوم: ۶۲.۱۰ امتیاز

حرکت چهارم: ۵۰.۴۰ امتیاز

حرکت پنجم: ۴۳.۲۰ امتیاز

حرکت ششم: ۵۱.۱۵ امتیاز



در پایان این رقابت‌ها، تیم‌های چین (۴۶۵.۸۷ امتیاز)، ژاپن (۳۵۵.۵۶ امتیاز) و مالزی (۳۴۵.۸۱ امتیاز) عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.