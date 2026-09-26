ایران در شیرجه هماهنگ ۳ متر هشتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از مسابقات شیرجه بیستمین دوره بازیهای آسیایی ، فینال ماده شیرجه هماهنگ از تخته ۳ متر مردان با حضور ۹ تیم در مرکز ورزشهای آبی توکیو (Tokyo Aquatics Centre) برگزار شد.
تیم دونفره ایران متشکل از سام واژیر و سام مقدسی با هدایت شهنام نظرپور، در رقابت با قدرتهای برتر قاره کهن به آب زدند و پس از اجرای ۶ دور حرکت هماهنگ، در مجموع موفق به کسب ۲۹۱.۴۵ امتیاز شدند و جایگاه هشتم را به خود اختصاص دادند.
ریز امتیازات ثبتشده برای شیرجهروهای ایران در دورهای ششگانه به شرح زیر است:
حرکت اول: ۴۴.۴۰ امتیاز
حرکت دوم: ۴۰.۲۰ امتیاز
حرکت سوم: ۶۲.۱۰ امتیاز
حرکت چهارم: ۵۰.۴۰ امتیاز
حرکت پنجم: ۴۳.۲۰ امتیاز
حرکت ششم: ۵۱.۱۵ امتیاز
در پایان این رقابتها، تیمهای چین (۴۶۵.۸۷ امتیاز)، ژاپن (۳۵۵.۵۶ امتیاز) و مالزی (۳۴۵.۸۱ امتیاز) عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.
زوج سام واژیر و سام مقدسی در فینال شیرجه هماهنگ ۳ متر بازیهای آسیایی در جایگاه هشتم ایستاد.
به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از مسابقات شیرجه بیستمین دوره بازیهای آسیایی ، فینال ماده شیرجه هماهنگ از تخته ۳ متر مردان با حضور ۹ تیم در مرکز ورزشهای آبی توکیو (Tokyo Aquatics Centre) برگزار شد.
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