خبرگزاری مهر- گروه استانها، حبیبه احسنی؛ برای خانوادههای شهرکهنه ادامه تحصیل فرزندانشان در رشتهای که به آن علاقه دارند به مسئلهای فراتر از انتخاب رشته تبدیل شده است دانشآموزانی که پس از پایان پایه نهم باید مسیر تحصیلی خود را انتخاب کنند اما در محل زندگیشان امکان تحصیل در برخی رشتهها را ندارند.
در شهرکهنه مدرسه و فضای آموزشی وجود دارد اما به گفته خانوادهها نبود رشتههای مورد نیاز باعث شده بخشی از این ظرفیت آموزشی بدون استفاده بماند و دانشآموزانی که قصد ادامه تحصیل در شاخه نظری دارند برای تحصیل راهی قوچان شوند.
این رفتوآمد برای خانوادهها تنها به معنای طی کردن یک مسیر روزانه نیست هزینه سرویس، دشواری رفتوآمد در ساعات ابتدایی صبح و مشکلات ثبتنام در مدارس مقصد بخشی از دغدغههایی است که والدین دانشآموزان شهرکهنه مطرح میکنند.
کد آموزشگاه متوسطه نظری شهرکهنه از چند سال پیش منحل شده است
محمد باقریان، مدیر آموزش و پرورش قوچان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کد واحد متوسطه نظری مدرسه شهر کهنه چند سال است که منحل شده و برای فعالسازی مجدد آن باید درخواست جدید ارائه و مجوز لازم دریافت شود، اظهار کرد: این مدرسه با کد هنرستان و در قالب رشتههای کاردانش فعالیت میکند.
مدیر آموزش و پرورش قوچان یادآور شد: برای فعالسازی مجدد کد متوسطه نظری، لازم بود فرایند درخواست از اردیبهشتماه آغاز شود، اما در سال تحصیلی جاری متقاضی برای ایجاد رشته نظری وجود نداشت و درخواستی نیز در موعد مقرر به آموزش و پرورش ارائه نشد.
وی با اشاره به این مطلب که درخواست ایجاد کد و مجوز مربوطه در زمان مقرر انجام نشده و سامانههای وزارت آموزش و پرورش نیز در پایان تیرماه بسته شدهاند، افزود: امکان فعالسازی کد متوسطه نظری این مدرسه در سال تحصیلی جاری وجود ندارد و باید برای سال آینده درخواست مربوط ارائه شود.
باقریان با بیان اینکه ایجاد رشته نظری نیازمند بررسی تعداد دانشآموزان و تفکیک آنها در رشتههای مختلف است، تصریح کرد: در صورت ایجاد رشتههای نظری، دانشآموزان باید در رشتههای ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی تفکیک شوند و در صورت پایین بودن تعداد دانشآموزان، امکان تأمین نیروی انسانی و تشکیل کلاس با کیفیت مناسب نیز وجود نخواهد داشت.
مدیر آموزش و پرورش قوچان درباره وضعیت ثبتنام دانشآموزان دارای اولویت «الف» در هدایت تحصیلی نیز گفت: هیچ دانشآموز دارای اولویت «الف» در شهرستان در صورت مراجعه برای ثبتنام با محدودیت مواجه نخواهد شد زیرا ظرفیت هر رشته مشخص است و ابتدا دانشآموزان دارای اولویت «الف» پذیرش میشوند و در صورتی که پس از ثبتنام آنها ظرفیتی باقی بماند دانشآموزان دارای اولویت «ب» بر اساس تراز و عملکرد تحصیلی پذیرش خواهند شد.
وی افزود: هدایت تحصیلی بر اساس مجموعهای از عوامل از جمله عملکرد تحصیلی دانشآموز، نظر مشاور، والدین، خود دانشآموز و دبیران انجام میشود و سامانه پس از محاسبه امتیازات و تراز دانشآموز، اولویت «الف» یا «ب» را تعیین میکند.
باقریان با اشاره به اینکه درخواست فعالسازی کد مدرسه باید پیش از بستهشدن سامانهها انجام میشد، خاطرنشان کرد: اگر این درخواست در اردیبهشتماه ارائه میشد، آموزش و پرورش موضوع را پیگیری میکرد، اما با توجه به اینکه کد قبلی چند سال پیش منحل شده است فعالسازی مجدد آن نیازمند طی مراحل قانونی و دریافت مجوز جدید است.
مطالبه شورای شهر برای راهاندازی متوسطه دوم نظری
اکرم حیدری، عضو شورای اسلامی شهر شهرکهنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اینکه ۲۶ دانشآموز دختر این شهر در سال تحصیلی جاری در رشتههای نظری هدایت تحصیلی شدهاند اما امکان ادامه تحصیل آنها در متوسطه دوم شهرکهنه فراهم نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکهنه بیان کرد: شهرکهنه از سال گذشته فاقد متوسطه دوم نظری است و شورای شهر هم طی دو سال گذشته موضوع راهاندازی رشتههای نظری را با هدف جلوگیری از تعطیلی این مقطع و حفظ ظرفیت آموزشی موجود پیگیری کرده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با مسئولان آموزش و پرورش و اولیای دانشآموزان و وعده به حد نصاب رسیدن تعداد دانش آموزان و ایجاد رشته نظری در مدرسه، گفت: با وجود پیگیریهای انجامشده این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده و دانشآموزان دختر شهرکهنه برای ادامه تحصیل ناچار به مراجعه به مدارس قوچان هستند.
حیدری یکی از مشکلات جدی دانشآموزان را موضوع حملونقل عنوان کرد و گفت: نبود وسیله حملونقل مناسب بهویژه در ساعات ابتدایی صبح برای خانوادهها مشکل ایجاد کرده است و نمیتوان انتظار داشت دانشآموزان دختر هر روز برای ادامه تحصیل مسافت شهرکهنه تا قوچان را طی کنند.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکهنه با اشاره به بازماندن تعدادی از دانشآموزان شهرکهنه از ادامه تحصیل یا انتقال به مدارس دیگر، بیان کرد: نمیتوان دانشآموزی را که در هدایت تحصیلی رشته تجربی، ریاضی یا انسانی را به دست آورده مجبور کرد صرفاً به دلیل نبود رشته نظری در محل سکونت خود وارد رشتهای دیگر شود یا از ادامه تحصیل بازبماند.
وی یکی از مشکلات در ثبت نام دانش آموزان شهرکهنه هنگام به مراجعه به مدارس قوچان را مرتبط با محل سکونت عنوان کرد و ادامه داد: تعدادی از خانوادهها به دلیل نداشتن مدارک مربوط به محدوده سکونت یا مشکلات مربوط به ثبتنام، نتوانستهاند فرزندان خود را در مدارس موردنظر ثبتنام کنند و این مسئله شرایط را برای خانوادهها دشوارتر کرده است.
از ظرفیت مدرسه شهرکهنه استفاده نمیشود
یکی از والدین دانشآموزان پایه نهم شهرکهنه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نبود رشتههای نظری در مدارس این منطقه گفت: با وجود اینکه ساختمان و زیرساخت آموزشی در شهرکهنه وجود دارد دانشآموزان برای ادامه تحصیل در رشتههای نظری با محدودیت مواجه هستند.
وی افزود: دانشآموزانی که امسال وارد پایه دهم میشوند به دلیل نبود رشتههای نظری در شهرکهنه عملاً امکان انتخاب این رشتهها را در محل زندگی خود ندارند و ناچارند برای ادامه تحصیل به قوچان مراجعه کنند یا در شرایطی از ادامه تحصیل مورد علاقه خود بازبمانند.
این ولی دانشآموز با بیان اینکه وجود فضای آموزشی و امکانات در شهرکهنه یک ظرفیت مهم برای منطقه است و انتظار خانوادهها این است که از این زیرساختها برای ارائه رشتههای مورد نیاز دانشآموزان استفاده شود، افزود: ایجاد رشتههای نظری در شهرکهنه یک نیاز جدی و مطالبه مبرم خانوادههاست و باید بررسی شود که چرا با وجود زیرساخت رشتههای مورد نیاز دانشآموزان در این منطقه ارائه نمیشود.
یکی دیگر از والدین دانشآموزان شهرکهنه نیز در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به یک چالش جدی آموزشی در بخش قوچان عتیق گفت: با وجود برخورداری از ساختمان مدرسه و فضای آموزشی مناسب به دلیل نبود رشتههای تحصیلی مورد نیاز این ظرفیت آموزشی عملاً بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد.
وی افزود: در این مدرسه رشتههای مورد نیاز دانشآموزان در شاخههای نظری و فنی و حرفهای ارائه نمیشود و همین مسئله موجب شده دانشآموزان برای ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه خود ناچار به رفتوآمد به شهر قوچان باشند و همین موضوع برای خانوادههایی که چند فرزند دانشآموز دارند هزینههای اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد و هزینه سرویس و مشکلات رفتوآمد نیز بر دغدغههای خانوادهها افزوده است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان آموزش و پرورش به این مسئله گفت: انتظار داریم صدای دانشآموزان و والدین شهرکهنه شنیده شود و با اختصاص رشتههای مورد نیاز، از ظرفیت موجود مدرسه استفاده شود تا بخشی از دغدغههای خانوادهها کاهش یابد.
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