۶۷ کشته در پی ریزش معدن طلا در ایالت کردفان غربی سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از جان باختن شمار زیادی بر اثر ریزش معدن طلا در کشور آفریقایی سودان خبر دادند.
شبکه پزشکان سودان اعلام کرد: ریزش معدن طلا در ایالت کردفان غربی ۶۷ کشته برجای گذاشته است و جستجو برای یافتن بازماندگان ادامه دارد.
در حال حاضر اطلاعات بیشتری از حادثه و علت وقوع آن منتشر نشده است.
دو تن از بازماندگان به خبرگزاری فرانسه گفتند که تونلهای معدن از دیروز سهشنبه شروع به ریزش کرد و تا صبح امروز تیمهای امداد ۶۰ جسد را بیرون کشیدهاند.
یکی از معدنکاران نجاتیافته به نام «خیر السید جباره» که در عملیات امداد شبانه شرکت داشت، گفت: نمیدانیم هنوز چند نفر داخل ماندهاند.
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