افتتاح خانه بهداشت روستای بداف گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت در سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، عصر دوشنبه در مراسم بهره‌برداری از خانه بهداشت روستای «بداف» در شهرستان ابرکوه، با تکریم مشارکت مردمی و نقش خیرین در پروژه‌های اجتماعی اظهار داشت: افتتاح خانه بهداشت بداف گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت در سلامت و ارتقای سطح خدمات درمانی در مناطق روستایی است.

وی تأکید کرد: طرح‌های محرومیت‌زدایی و توانمندسازی حوزه سلامت در استان یزد، با نگاهی تحولی و از طریق پیوند ظرفیت‌های مختلف و تقویت زیرساخت‌ها، با تداوم و استمرار دنبال می‌شود.

خانه بهداشت روستای بداف با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال و در مساحتی ۱۰۰ متر مربع، به همت خیر گرانقدر، سیدمحمود هاشمی، ساخته شده و جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به اهالی روستا تجهیز گردیده است.

این پروژه در مراسمی با حضور سید سجاد رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت، محمدرضا صباغیان، نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی و اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد به بهره‌برداری رسید.

این اقدام در راستای برنامه‌های هفته دولت و با هدف کاهش شکاف خدمات درمانی میان شهر و روستا صورت گرفته است.