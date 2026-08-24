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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

هم‌افزایی مردم، سناریوی دشمن برای توقف پیشرفت کشور را شکست داد

هم‌افزایی مردم، سناریوی دشمن برای توقف پیشرفت کشور را شکست داد

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به افتتاح ۱۱ پروژه در شهرستان ابرکوه گفت: هم‌افزایی مردم، سناریوی دشمن برای توقف پیشرفت‌ها را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، عصر دوشنبه در آیین گشایش مرکز خدمات جامع سلامت شهید مطهری شهرستان ابرکوه، پزشکان و کادر درمان استان یزد را سرمایه‌ای اجتماعی در سطح ملی و دارای اثرگذاری بین‌المللی دانست و اظهار کرد: توانمندی، مردم‌داری و تخصص پزشکان و کادر درمان استان، شایسته تکریم و الگوبرداری در عرصه‌های مختلف است.

وی افزود: دشمنان و بدخواهان تلاش می‌کنند پیام توقف و کم‌تحرکی را به جامعه منتقل کنند، اما آنچه در کشور جریان دارد، تداوم مسیر پیشرفت با تکیه بر هم‌افزایی بین‌بخشی، نقش‌آفرینی هوشمندانه مردم، مشارکت خیران و اهتمام نهادهای مؤثر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان اینکه افتتاح پروژه‌ها تنها اقدامی عمرانی و زیرساختی نیست، تصریح کرد: بهره‌برداری از طرح‌ها با تزریق روح امید در جامعه همراه است و افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۵۲۱ پروژه در استان یزد طی هفته دولت نیز با همین رویکرد انجام شده است.

دهستانی ادامه داد: در شرایط سخت جنگ و تحریم، انسجام ملی و هم‌افزایی ایرانیان در عرصه‌های مختلف، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و سناریوی دشمن در این زمینه، به دلیل محاسبه اشتباه، با شکست مواجه شده است.

وی با اشاره به افتتاح ۱۱ پروژه در شهرستان ابرکوه گفت: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و امیدواریم برای مردم صبور و سختکوش ابرکوه گره‌گشا باشد و زمینه خیر و برکت را فراهم کند.

معاون استاندار یزد، سلامت را یکی از مؤلفه‌های راهبردی حکمرانی دانست و گفت: اگر به دنبال پیشرفت و تعالی جامعه در عرصه‌های مختلف هستیم، باید سلامت را در اولویت قرار دهیم؛ از این رو جهش در حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار استان، هدف‌گذاری شده و در حال اجرا است.

هم‌افزایی مردم، سناریوی دشمن برای توقف پیشرفت کشور را شکست داد

اجرای طرح پزشک خانواده در ابرکوه

دهستانی با اشاره به اجرای پایلوت طرح پزشک خانواده در ابرکوه افزود: این طرح با هدف پوشش بخشی از نیازهای مردم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت آغاز شده است و تقویت سلامت با رویکرد خانواده‌محور می‌تواند الگویی برای تحکیم کانون خانواده در سایر عرصه‌ها باشد.

وی هفته دولت را فرصتی برای تقویت تعامل اجتماعی و شنیدن مطالبات مردم دانست و تأکید کرد: در کنار افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مختلف، باید برای همه طرح‌ها پیوست مردم‌داری تعریف شود و مسئولان گوش شنوای مردم باشند.

کد مطلب 6926421

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