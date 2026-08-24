به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، عصر دوشنبه در آیین گشایش مرکز خدمات جامع سلامت شهید مطهری شهرستان ابرکوه، پزشکان و کادر درمان استان یزد را سرمایه‌ای اجتماعی در سطح ملی و دارای اثرگذاری بین‌المللی دانست و اظهار کرد: توانمندی، مردم‌داری و تخصص پزشکان و کادر درمان استان، شایسته تکریم و الگوبرداری در عرصه‌های مختلف است.

وی افزود: دشمنان و بدخواهان تلاش می‌کنند پیام توقف و کم‌تحرکی را به جامعه منتقل کنند، اما آنچه در کشور جریان دارد، تداوم مسیر پیشرفت با تکیه بر هم‌افزایی بین‌بخشی، نقش‌آفرینی هوشمندانه مردم، مشارکت خیران و اهتمام نهادهای مؤثر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان اینکه افتتاح پروژه‌ها تنها اقدامی عمرانی و زیرساختی نیست، تصریح کرد: بهره‌برداری از طرح‌ها با تزریق روح امید در جامعه همراه است و افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۵۲۱ پروژه در استان یزد طی هفته دولت نیز با همین رویکرد انجام شده است.

دهستانی ادامه داد: در شرایط سخت جنگ و تحریم، انسجام ملی و هم‌افزایی ایرانیان در عرصه‌های مختلف، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و سناریوی دشمن در این زمینه، به دلیل محاسبه اشتباه، با شکست مواجه شده است.

وی با اشاره به افتتاح ۱۱ پروژه در شهرستان ابرکوه گفت: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و امیدواریم برای مردم صبور و سختکوش ابرکوه گره‌گشا باشد و زمینه خیر و برکت را فراهم کند.

معاون استاندار یزد، سلامت را یکی از مؤلفه‌های راهبردی حکمرانی دانست و گفت: اگر به دنبال پیشرفت و تعالی جامعه در عرصه‌های مختلف هستیم، باید سلامت را در اولویت قرار دهیم؛ از این رو جهش در حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار استان، هدف‌گذاری شده و در حال اجرا است.

اجرای طرح پزشک خانواده در ابرکوه

دهستانی با اشاره به اجرای پایلوت طرح پزشک خانواده در ابرکوه افزود: این طرح با هدف پوشش بخشی از نیازهای مردم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت آغاز شده است و تقویت سلامت با رویکرد خانواده‌محور می‌تواند الگویی برای تحکیم کانون خانواده در سایر عرصه‌ها باشد.

وی هفته دولت را فرصتی برای تقویت تعامل اجتماعی و شنیدن مطالبات مردم دانست و تأکید کرد: در کنار افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مختلف، باید برای همه طرح‌ها پیوست مردم‌داری تعریف شود و مسئولان گوش شنوای مردم باشند.