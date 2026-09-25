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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

شمار جان‌باختگان تصادف خونین محور ساوه به ۸ نفر رسید

شمار جان‌باختگان تصادف خونین محور ساوه به ۸ نفر رسید

ساوه -رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه از افزایش شمار جان‌باختگان حادثه رانندگی میان دو دستگاه خودروی پژو و پراید در محورهای این شهرستان به ۸ نفر خبر داد.

حمید ابره‌دری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سانحه رانندگی ساعت چهار و ۳۰ دقیقه بامداد امروز جمعه به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ ساوه گزارش شد که بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که بر اثر شدت برخورد میان یک دستگاه خودروی پژو و یک دستگاه پراید، متأسفانه راننده و سه سرنشین خودروی پژو و سه سرنشین خودروی پراید در دم جان باختند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه با بیان اینکه این حادثه ۲ مصدوم دیگر نیز بر جای گذاشت، تصریح کرد: مصدومان پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط نیروهای اورژانس، برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

وی گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، علیرغم تلاش کادر درمان، این ۲ نفر نیز به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند و شمار فوتی‌ها به ۸ تن رسید.

ابره‌دری تاکید کرد: بر اساس اعلام کارشناسان پلیس راه، علت اصلی وقوع این حادثه تلخ، انحراف به چپ خودروی پژو بوده است.

کد مطلب 6957911

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