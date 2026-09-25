به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر، اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با مخلان نظام اقتصادی و مبارزه با پدیده احتکار، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات دقیق پلیسی، یک انبار دپوی غیرمجاز لوازم تزییناتی خودرو را در شهرستان خرمآباد شناسایی کردند.
کشف ۵ هزار قطعه لوازم تزییناتی خودرو
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، در بازرسی از انبار مورد نظر، ۵ هزار قطعه انواع لوازم تزییناتی خودرو را کشف کردند که با هدف احتکار و عرضه خارج از ضابطه در این محل نگهداری میشد.
ارزش ۳۰۰ میلیارد ریالی کالاهای مکشوفه
فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به برآورد کارشناسان درباره ارزش کالاهای کشفشده، گفت: ارزش لوازم تزییناتی خودرو مکشوفه ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار هاشمیفر خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذیصلاح معرفی شد و انبار مذکور نیز پلمب شد.
برخورد قاطع پلیس با محتکران
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس برای برخورد با مخلان اقتصادی و محتکران کالا اظهار کرد: پلیس با رصد مستمر بازار و انجام اقدامات اطلاعاتی، با افرادی که با احتکار کالا در پی اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم هستند، قاطعانه برخورد میکند.
فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از جرائم اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.
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