حجت‌الاسلام سلیمان سرحدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با استناد به آموزه‌های قرآنی، اسراف در مصرف آب را عملی نکوهیده دانست و بر ضرورت صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف در شرایط کم‌آبی کشور و استان تأکید کرد.

مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در اداره‌کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان، صرفه‌جویی در مصرف آب را وظیفه‌ای دینی و ملی دانست و اظهار کرد: آب در صورت مصرف صحیح و به اندازه، می‌تواند به همه مردم برسد، بنابراین باید از مصرف بی‌رویه و هدررفت این نعمت الهی جلوگیری کرد.

سرحدی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره پرهیز از اسراف گفت: خداوند اسراف‌کنندگان را دوست ندارد و مردم باید این اصل را در زندگی روزمره خود مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به برخی مصارف خانگی، استفاده طولانی‌مدت از آب در حمام را یکی از مصادیق مصرف نادرست عنوان کرد و گفت رعایت زمان مناسب برای استحمام می‌تواند به کاهش مصرف آب کمک کند.

هدررفت آب در دستگاه‌های تصفیه خانگی

مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در اداره‌کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان یکی دیگر از مصادیق هدررفت آب را فعالیت دستگاه‌های تصفیه آب خانگی دانست و افزود: این دستگاه‌ها در برخی موارد حجم قابل توجهی از آب را وارد فاضلاب می‌کنند، در حالی که بخشی از این آب قابلیت هدایت به باغچه‌ها و استفاده مجدد را دارد.

وی همچنین بر ضرورت کنترل شلنگ‌های آب در فضای بیرونی منازل تأکید کرد و گفت: رها کردن شلنگ و مصرف بدون کنترل آب از جمله رفتارهایی است که باید اصلاح شود.

سرحدی با اشاره به هزینه‌های دولت برای تأمین و انتقال آب، خواستار افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش این منبع حیاتی شد و شست‌وشوی خودرو و لاستیک خودرو با حجم زیاد آب را از دیگر مصادیق مصرف نابجا برشمرد.

وی در پایان از مردم خواست با اصلاح رفتارهای روزمره و رعایت الگوی صحیح مصرف، از هدررفت آب جلوگیری کنند تا این نعمت الهی برای نسل‌های آینده و همه مردم تداوم داشته باشد.