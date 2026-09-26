به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره ضرورت باقی ماندن ۱۶ همت منابع صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در صندوق، گفت: صندوق بیماران خاص و صعب العلاج یکی از ابتکار عمل های مجلس یازدهم در راستای عملیاتی شدن سیاست های کلی سلامت و تحقق منویات رهبر شهید مبنی بر اینکه هیچ خانواده ای جز رنج مریض‌داری، رنج دیگری نداشته باشد، ایجاد شد و هدف آن کمک به معیشت و تامین هزینه های درمانی بیماران صعب العلاج به صورت نشاندار بود.

وی افزود: این صندوق در قانون به صورت ۷ ساله تدارک دیده شد و امیدواریم پس از این دوره، زمینه دائمی شدن آن فراهم شود. صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در این سال‌ها عملکرد خوبی داشته و امروز بیش از گذشته نیازمند گسترش و تقویت است.

محمدبیگی ادامه داد: اهمیت تقویت این صندوق به ویژه در شرایط فعلی که با تورم و گرانی شدید دارو و تجهیزات پزشکی مواجه هستیم، دوچندان شده است. متاسفانه به دلیل جنگ و تحریم های ناجوانمردانه، حتی گروه های دارویی و تجهیزات پزشکی ما نیز عملا تحت تحریم قرار دارند و همین موضوع باعث افزایش قیمت دارو و تجهیزات شده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، تامین ارز دارو نیز با اختلال زیادی مواجه است و در چنین شرایطی هر چقدر بتوانیم صندوق بیماران خاص و صعب العلاج را تقویت کنیم، برای ما اهمیت ویژه ای دارد.

وی با تاکید بر ضرورت پیش بینی منابع مستقل برای این صندوق گفت: موضوع صندوق در حوزه بیمه است اما بحث ما به عنوان قانونگذار این است که یک ردیف مستقل بیمه ای و اعتبارات نشاندار ویژه صندوق به شکل جداگانه لحاظ شود و این موضوع برای ما بسیار مهم است.

محمدبیگی تاکید کرد: منابعی که برای صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در نظر گرفته شده باید به صورت مشخص و نشاندار در اختیار خود صندوق قرار گیرد تا هدف اصلی از تشکیل آن که حمایت از بیماران و کاهش هزینه های درمانی آنهاست، محقق شود.

وی با اشاره مجدد به اظهارات رئیس مجلس گفت: موضعی که رئیس مجلس درباره ۱۶ همت منابع صندوق بیماران خاص و صعب العلاج مطرح کرد، با موضع کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همسو است و ما نیز این موضوع را به صورت قاطع پیگیری خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: بیماران خاص و صعب العلاج در شرایط فعلی با هزینه های سنگین دارو، تجهیزات پزشکی و درمان مواجه هستند و هرگونه تاخیر یا کاهش در حمایت های مالی می تواند فشار مضاعفی بر بیماران و خانواده های آنها وارد کند.

محمدبیگی یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موضوع تقویت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج و اختصاص منابع مستقل و نشاندار به آن را با جدیت دنبال می کند تا منابع این صندوق در مسیر اصلی خود هزینه شود و حمایت های پیش بینی شده در زمان مناسب به دست بیماران برسد.