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۴ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۹

عمر ۷ ساله صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج

عمر ۷ ساله صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره ضرورت باقی ماندن ۱۶ همت منابع صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در صندوق، گفت: صندوق بیماران خاص و صعب العلاج یکی از ابتکار عمل های مجلس یازدهم در راستای عملیاتی شدن سیاست های کلی سلامت و تحقق منویات رهبر شهید مبنی بر اینکه هیچ خانواده ای جز رنج مریض‌داری، رنج دیگری نداشته باشد، ایجاد شد و هدف آن کمک به معیشت و تامین هزینه های درمانی بیماران صعب العلاج به صورت نشاندار بود.

وی افزود: این صندوق در قانون به صورت ۷ ساله تدارک دیده شد و امیدواریم پس از این دوره، زمینه دائمی شدن آن فراهم شود. صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در این سال‌ها عملکرد خوبی داشته و امروز بیش از گذشته نیازمند گسترش و تقویت است.

محمدبیگی ادامه داد: اهمیت تقویت این صندوق به ویژه در شرایط فعلی که با تورم و گرانی شدید دارو و تجهیزات پزشکی مواجه هستیم، دوچندان شده است. متاسفانه به دلیل جنگ و تحریم های ناجوانمردانه، حتی گروه های دارویی و تجهیزات پزشکی ما نیز عملا تحت تحریم قرار دارند و همین موضوع باعث افزایش قیمت دارو و تجهیزات شده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، تامین ارز دارو نیز با اختلال زیادی مواجه است و در چنین شرایطی هر چقدر بتوانیم صندوق بیماران خاص و صعب العلاج را تقویت کنیم، برای ما اهمیت ویژه ای دارد.

وی با تاکید بر ضرورت پیش بینی منابع مستقل برای این صندوق گفت: موضوع صندوق در حوزه بیمه است اما بحث ما به عنوان قانونگذار این است که یک ردیف مستقل بیمه ای و اعتبارات نشاندار ویژه صندوق به شکل جداگانه لحاظ شود و این موضوع برای ما بسیار مهم است.

محمدبیگی تاکید کرد: منابعی که برای صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در نظر گرفته شده باید به صورت مشخص و نشاندار در اختیار خود صندوق قرار گیرد تا هدف اصلی از تشکیل آن که حمایت از بیماران و کاهش هزینه های درمانی آنهاست، محقق شود.

وی با اشاره مجدد به اظهارات رئیس مجلس گفت: موضعی که رئیس مجلس درباره ۱۶ همت منابع صندوق بیماران خاص و صعب العلاج مطرح کرد، با موضع کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همسو است و ما نیز این موضوع را به صورت قاطع پیگیری خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: بیماران خاص و صعب العلاج در شرایط فعلی با هزینه های سنگین دارو، تجهیزات پزشکی و درمان مواجه هستند و هرگونه تاخیر یا کاهش در حمایت های مالی می تواند فشار مضاعفی بر بیماران و خانواده های آنها وارد کند.

محمدبیگی یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موضوع تقویت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج و اختصاص منابع مستقل و نشاندار به آن را با جدیت دنبال می کند تا منابع این صندوق در مسیر اصلی خود هزینه شود و حمایت های پیش بینی شده در زمان مناسب به دست بیماران برسد.

کد مطلب 6958424
حبیب احسنی پور

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