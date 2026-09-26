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۴ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۴

افزایش هزینه تولید سیمان به دلیل مازوت سوزی

افزایش هزینه تولید سیمان به دلیل مازوت سوزی

دبیر انجمن سیمان با اشاره به تداوم محدودیت گاز گفت: کارخانه‌های سیمان حتی در فصل گرم نیز ناچار به مصرف مازوت هستند که هزینه حمل آن هزینه تولید سیمان را تا دو برابر افزایش داده است.

علی اکبر الوندیان دبیر انجمن سیمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین سوخت صنایع سیمان در فصل زمستان گفت: امسال با توجه به شرایط پیش‌آمده، -از ابتدای سال تاکنون- با محدودیت گاز مواجه بوده و به‌صورت مستمر از مازوت استفاده کرده‌ایم.

وی افزود: در تلاش هستیم ذخیره‌سازی انجام دهیم تا بتوانیم مصرف گاز را مدیریت کنیم، اما به هر صورت تصمیمات مدیریتی کلان کشور موجب شده است که همچنان مازوت مصرف کنیم و مقدار بسیار محدودی گاز در اختیار داشته باشیم.

الوندیان تصریح کرد: میزان گازی که دریافت می‌کنیم بسیار محدود است و حتی در فصل گرم سال نیز همچنان از مازوت استفاده می‌کنیم. هنوز مشخص نیست شرایط در فصل پاییز چگونه خواهد بود. سال گذشته محدودیت گاز از اواسط مهرماه آغاز شد و امسال با توجه به اینکه در فصل گرما نیز محدودیت گاز داریم، طبیعتاً مصرف مازوت ادامه خواهد داشت.

دبیر انجمن سیمان با اشاره به دوگانه‌سوز بودن کارخانه‌ها گفت: کارخانه‌های سیمان قابلیت دوگانه‌سوز دارند، اما در برخی واحدها مانند سیمان تهران که ممنوعیت مصرف مازوت دارد و کارخانجات سیمان سفید به دلیل اثر مصرف مازوت بر کیفیت محصول، امکان استفاده از مازوت وجود ندارد و باید گاز مصرف کنند زیرا کاهش کیفیت می‌تواند موجب از دست رفتن بازارهای داخلی و صادراتی شود.

الوندیان با اشاره به هزینه‌های تحمیل‌شده به صنعت سیمان در نتیجه مصرف مازوت اظهار کرد: یکی از نکات مهم، هزینه‌ای است که مصرف مازوت به صنعت سیمان تحمیل می‌کند. وقتی به جای گاز از مازوت استفاده می‌کنیم، هزینه حمل مازوت بسیار بالاست و در متوسط کشور عملاً چیزی نزدیک به قیمت سوخت به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ بنابراین صنعت عملاً حدود دو برابر هزینه پرداخت می‌کند.

کد مطلب 6956416
سمیه رسولی

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