افزایش هزینه تولید سیمان به دلیل مازوت سوزی

علی اکبر الوندیان دبیر انجمن سیمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین سوخت صنایع سیمان در فصل زمستان گفت: امسال با توجه به شرایط پیش‌آمده، -از ابتدای سال تاکنون- با محدودیت گاز مواجه بوده و به‌صورت مستمر از مازوت استفاده کرده‌ایم.

وی افزود: در تلاش هستیم ذخیره‌سازی انجام دهیم تا بتوانیم مصرف گاز را مدیریت کنیم، اما به هر صورت تصمیمات مدیریتی کلان کشور موجب شده است که همچنان مازوت مصرف کنیم و مقدار بسیار محدودی گاز در اختیار داشته باشیم.

الوندیان تصریح کرد: میزان گازی که دریافت می‌کنیم بسیار محدود است و حتی در فصل گرم سال نیز همچنان از مازوت استفاده می‌کنیم. هنوز مشخص نیست شرایط در فصل پاییز چگونه خواهد بود. سال گذشته محدودیت گاز از اواسط مهرماه آغاز شد و امسال با توجه به اینکه در فصل گرما نیز محدودیت گاز داریم، طبیعتاً مصرف مازوت ادامه خواهد داشت.

دبیر انجمن سیمان با اشاره به دوگانه‌سوز بودن کارخانه‌ها گفت: کارخانه‌های سیمان قابلیت دوگانه‌سوز دارند، اما در برخی واحدها مانند سیمان تهران که ممنوعیت مصرف مازوت دارد و کارخانجات سیمان سفید به دلیل اثر مصرف مازوت بر کیفیت محصول، امکان استفاده از مازوت وجود ندارد و باید گاز مصرف کنند زیرا کاهش کیفیت می‌تواند موجب از دست رفتن بازارهای داخلی و صادراتی شود.



الوندیان با اشاره به هزینه‌های تحمیل‌شده به صنعت سیمان در نتیجه مصرف مازوت اظهار کرد: یکی از نکات مهم، هزینه‌ای است که مصرف مازوت به صنعت سیمان تحمیل می‌کند. وقتی به جای گاز از مازوت استفاده می‌کنیم، هزینه حمل مازوت بسیار بالاست و در متوسط کشور عملاً چیزی نزدیک به قیمت سوخت به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ بنابراین صنعت عملاً حدود دو برابر هزینه پرداخت می‌کند.