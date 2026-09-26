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۴ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۸

حرکت چراغ خاموش پنتاگون درباره آمار نظامیان زخمی شده در جنگ علیه ایران

حرکت چراغ خاموش پنتاگون درباره آمار نظامیان زخمی شده در جنگ علیه ایران

واشنگتن پست از اقدام بی سر و صدای پنتاگون در خصوص آمار نظامیان آمریکایی زخمی شده در جریان جنگ علیه ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون به صورت چراغ خاموش و بی سر و صدا آمار نظامیان آمریکایی زخمی شده در جنگ علیه ایران را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، در بروز رسانی آمار این نظامیان آمریکایی تعداد ۳۷ تن دیگر به زخمی ها اضافه شده و توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نشده است.

واشنگتن پست تاکید کرد که این زخمی های جدید شامل ۲۹ ملوان و ۸ تفنگدار نیروی دریایی آمریکا هستند. همچنین گزارش شده که تعداد کل نظامیان زخمی شده به ۸۶۱ تن افزایش یافته است.

کد مطلب 6958553

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