واکنش سازمان غذا و دارو به فروش سهمیه شیرخشک نوزادان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به وضعیت تأمین شیرخشک در کشور اظهار کرد: طی ماههای گذشته وضعیت تأمین شیرخشک مطلوب بوده و کمبود خاصی در انواع شیرخشکهای غیررژیمی و رژیمی وجود نداشته است. حتی در شرایط جنگی و با وجود افزایش مسافرتها و جابهجایی جمعیت، با هماهنگی شرکتهای پخش، دانشگاههای علوم پزشکی و معاونتهای غذا و دارو و با انجام نظارتهای لازم، کمبود قابلتوجهی در تأمین شیرخشک مورد نیاز مردم ایجاد نشد.
وی افزود: هنگام دریافت شیرخشک، یک کُد برای فرد ارسال میشود و از این طریق بررسی میشود که دریافت کننده، والد نوزاد باشد. این سازوکار با هدف رساندن شیرخشک به مصرفکننده واقعی و جلوگیری از ورود آن به چرخه سودجویی اجرا میشود.
شعیبی ادامه داد: سهمیه شیرخشک برای هر نوزاد به صورت جداگانه تعیین میشود و قابل واگذاری نیست؛ بنابراین سهمیه نوزادی که به هر دلیل از شیرخشک استفاده نمیکند، به نوزاد دیگری منتقل نخواهد شد.
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: برای نوزادان زیر ۶ ماه سهمیه مشخصی در نظر گرفته میشود و میزان مصرف معمول نیز در تعیین سهمیه مورد توجه قرار میگیرد. به عنوان نمونه، میزان مصرف معمول حدود ۸ قوطی در ماه است.
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