رشادت نیروهای مسلح و حضور مردم دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد میرزاده شامگاه جمعه در آیین «از سنگر دیروز تا میدان امروز» که همزمان با هفته دفاع مقدس و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کیش برگزار شد، اظهار کرد: جنگ تحمیلی سوم از ۱۸ دی آغاز شد، نه از ۹ اسفند و دشمن در این مدت با برنامه‌ریزی دقیق تلاش کرد به اهداف خود دست پیدا کند.

وی افزود: با رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدای امنیت، نقشه‌های دشمن نقش بر آب شد و اهداف پلید آنان به ثمر نرسید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش ادامه داد: از یک ماه پیش از شهادت قائد امت، تیپ‌ها و گروه‌هایی از نیروهای دریایی، زمینی، ارتش، سپاه و بسیج در جزیره کیش مستقر شده و برای هر سناریویی آمادگی داشتند و این حضور و آمادگی همچنان ادامه دارد.

میرزاده با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای صیانت از امنیت جزیره کیش، خاطرنشان کرد: برادران و پسران شما با آمادگی بیشتر و تجهیزات به‌روز و بسیار پیشرفته‌تر از گذشته در خدمت مردم هستند.

وی با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار کشور، گفت: اگر جبهه انقلاب و ایران اسلامی سربلند است، به دلیل حضور مردم است؛ مردمی که نوع جدیدی از حکمرانی و مردم‌سالاری دینی را به نمایش گذاشتند و این الگو قطعاً می‌تواند در جوامع دیگر نیز مورد توجه و الگوبرداری قرار گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش تصریح کرد: مردم در هر شرایط جوی و حتی زیر بمباران، بدون هیچ هراسی پای مرز و بوم خود ماندند و از کشور و ارزش‌های خود دفاع کردند.

تبیین مقاومت وظیفه تک‌تک مردم است

میرزاده با تأکید بر اهمیت تبیین مقاومت، اظهار کرد: اگر مسئله تبیین صرفاً بر عهده رسانه‌ها گذاشته شود، این حرکت ابتر خواهد ماند.

وی افزود: تبیین و انتقال واقعیت‌ها وظیفه تک‌تک ماست تا با آگاهی‌بخشی به مخاطبانی که در معرض بمباران خبری رسانه‌ها قرار دارند، زمینه تشخیص معیار حق از باطل را فراهم کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش در پایان از تمامی میدان‌داران و افرادی که در عرصه‌های مختلف در مسیر دفاع از کشور و انقلاب نقش‌آفرینی کردند، قدردانی و یاد و خاطره شهدای کیش را گرامی داشت.

گرامیداشت یاد چهار شهید کیش

در این آیین یاد و خاطره چهار شهید کیش در جریان جنگ تحمیلی سوم گرامی داشته شد.

شهید امیرحسین ترکاشوند، شهید امنیت در روز ۱۸ دی، شهید امیرحسین شاهرخیان، ناوسروان شهید ناو دنا و حنانه مهدی‌خواه و محمد پیری‌زاده، دانش‌آموزان مدرسه میناب، از شهدای کیشوندی بودند که یاد و نام آنان در این مراسم گرامی داشته شد.

آیین «از سنگر دیروز تا میدان امروز» همزمان با هفته دفاع مقدس و به یاد این چهار شهید، در میدان ساحل کیش و محل تجمعات شبانه مردم، پس از نماز استغاثه برگزار شد.

این مراسم با رجزخوانی، شعرخوانی شاعران جزیره و سخنرانی مسئولان نظامی، انتظامی و ائمه جمعه کیش ادامه یافت.