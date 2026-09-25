ولایتی: دشمن با جنگ نرم به دنبال تضعیف هویت دینی و انقلابی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا ولایتی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم سنندج، در سخنانی با اشاره به ضرورت توجه جامعه به شیوه‌های مقابله با جنگ نرم اظهار کرد: دشمنان اسلام در حوزه فرهنگی و شناختی فعالیت گسترده‌ای دارند و تلاش می‌کنند با مهندسی فرهنگی، بر باورها و اعتقادات جامعه اثر بگذارند.

وی افزود: جنگ تنها به جنگ سخت محدود نمی‌شود و دشمن در کنار آن، جنگ نرم را نیز دنبال می‌کند و برای شناخت نقاط قوت جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی مطالعات و برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام می‌دهد.

ولایتی با اشاره به آنچه از سوی برخی اندیشمندان درباره عوامل پویایی تشیع مطرح شده است، گفت: شهادت‌طلبی و توجه به گذشته، مهدویت و نگاه به آینده و ولایت از جمله مؤلفه‌هایی هستند که دشمن تلاش می‌کند آنها را مورد هدف قرار دهد.

وی ادامه داد: یکی از محورهای فعالیت دشمن، ایجاد بی‌حیایی و بی‌عفتی در جامعه است؛ چراکه حیا و عفت در نگاه اسلامی جایگاه مهمی دارد و در روایات نیز بر ارتباط حیا و ایمان تأکید شده است.

تلاش دشمن برای تضعیف فرهنگ شهادت

این روحانی عقیدتی سیاسی لشکر ۲۸ پیاده کردستان یکی دیگر از محورهای جنگ نرم را تلاش برای تأثیرگذاری بر فرهنگ شهادت‌طلبی دانست و اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد جریان‌های مشابه و جایگزین، از تأثیرگذاری فرهنگ عاشورا و مکتب حسینی بر نسل جوان بکاهد.

ولایتی افزود: در برابر این جریان‌ها باید نسبت به معارف عاشورا، فرهنگ مقاومت و مفاهیم مرتبط با شهادت توجه بیشتری داشته باشیم و اجازه ندهیم مفاهیم اصلی مکتب حسینی دچار تحریف شود.

وی با اشاره به شرایط آخرالزمان و وجود فتنه‌های مختلف در جامعه گفت: برای عبور از فتنه‌ها باید بصیرت و آگاهی خود را افزایش دهیم و در کنار شور حسینی، شعور حسینی نیز داشته باشیم.

ولایتی تأکید کرد: عزادار و پیرو مکتب حسینی باید هم شور و هم شعور داشته باشد و تفکر و تأمل در حرکت امام حسین(ع) می‌تواند در شناخت وظایف اجتماعی و دینی مؤثر باشد.

این روحانی عقیدتی سیاسی لشکر ۲۸ پیاده کردستان، جهاد تبیین را یکی از راه‌های مقابله با جنگ نرم عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی برای گفت‌وگو و تبیین مسائل استفاده شود.

وی افزود: مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد فضای گفت‌وگو برای دانش‌آموزان و دانشجویان، زمینه آگاهی بیشتر نسل جوان را فراهم کنند.

ولایتی همچنین بر اهمیت کرسی‌های آزاداندیشی و گفت‌وگوهای دانش‌آموزی و خانوادگی تأکید کرد و گفت: گفت‌وگو و تبیین مسائل در میان دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها می‌تواند به افزایش شناخت جامعه نسبت به مسائل روز کمک کند.

وی در پایان بر ضرورت توجه به جهاد تبیین و افزایش آگاهی عمومی در برابر سناریوهای فرهنگی و شناختی دشمن تأکید کرد.