به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تهران، در نشست با اعضای خانه احزاب استان تهران گفت: وفاق فرصتی است تا جریان‌های سیاسی بدون کنار گذاشتن هویت و مواضع خود، بر سر منافع ملی و مسائل مردم همکاری کنند.

او تشکیل خانه احزاب استان را بخشی از سیاست‌های دولت برای تحقق شعار وفاق ملی توصیف کرد.

به گفته آقای توکلی، استمرار و صراحت در ارتباط میان دولت و احزاب به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و خدمت‌رسانی بهتر منجر می‌شود.

این مقام استانداری تهران با اشاره به تمرکز نخبگان، رسانه‌ها، احزاب و فعالان سیاسی در تهران گفت: این ویژگی مسئولیت احزاب را در تقویت مشارکت آگاهانه، به‌ویژه در انتخابات، دوچندان می‌کند.

توکلی کجانی همچنین عضویت استاندار تهران در هیئت دولت را تحقق مطالبه دیرینه مردم تهران خواند و گفت: این جایگاه می‌تواند به بازتاب مستقیم‌تر مسائل تهران در سطح ملی و هماهنگی بیشتر میان مدیریت استان و دولت کمک کند.

او صداقت با مردم و شنیدن بی‌واسطه مطالبات آنان را از رویکردهای اصلی دولت وفاق ملی دانست و گفت: اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم صداقت را در رفتار و گفتار همه ببینند.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران در بخش دیگری از سخنانش، عدالت آموزشی را از اولویت‌های دولت خواند و گفت: باید فرصت یادگیری باکیفیت برای همه کودکان، بدون توجه به محل زندگی و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، فراهم شود.

او صرفه‌جویی و توسعه انرژی‌های نو را نیز برای کاهش ناترازی انرژی ضروری دانست و گفت: تحقق این هدف به مشارکت مردم، بخش خصوصی و نهادهای مدنی نیاز دارد.

او درباره مدیریت جنگ و شرایط بحرانی در دولت چهاردهم گفت: آمادگی، هماهنگی میان دستگاه‌ها، حفظ آرامش جامعه و اطلاع‌رسانی مسئولانه از ارکان مدیریت مؤثر بحران بوده و اعتماد و مشارکت عمومی از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور در روزهای دشوار است.