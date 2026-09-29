به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سپاهی صبح سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: توسعه گلخانههای کوچکمقیاس در سالهای اخیر به یکی از ظرفیتهای مهم تقویت معیشت خانوارهای روستایی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات کشاورزی در مهرستان تبدیل شده است.
مدیر جهاد کشاورزی مهرستان افزود: تاکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ مجوز احداث گلخانه خانگی در شهرستان صادر شده که از این تعداد ۶۷۰ واحد در حال فعالیت هستند و سالانه بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن انواع محصولات گلخانهای از جمله گوجهفرنگی، خیار، بادمجان، کدو و فلفل تولید و روانه بازار میشود.
سطح گلخانههای مهرستان به ۲۴ هکتار رسید
وی با اشاره به افزایش سطح زیرکشت گلخانهای شهرستان به ۲۴ هکتار گفت: با توجه به محدودیت منابع آب، توسعه گلخانهها یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش بهرهوری، مدیریت مصرف آب و تولید محصولات باکیفیت در طول سال است.
سپاهی ادامه داد: در هفته جهاد کشاورزی امسال نیز ۳۰ واحد گلخانه کوچکمقیاس با مجموع ۸ هزار و ۹۷۰ مترمربع زیربنا به بهرهبرداری رسید که برای اجرای آنها بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی گفت: بهرهبرداری از این واحدها زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۰ نفر دیگر را فراهم کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی مهرستان با اشاره به استقبال روستاییان از توسعه گلخانههای خانگی بیان کرد: این شهرستان ۲۴۰ آبادی دارای سکنه دارد و به طور میانگین در هر روستا سه واحد گلخانه خانگی ایجاد شده است.
سپاهی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی مهرستان با ارائه آموزشهای فنی، صدور مجوز، حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل دسترسی به تسهیلات، توسعه گلخانههای کوچکمقیاس را دنبال میکند تا از این ظرفیت برای افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغالزایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی استفاده شود.
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