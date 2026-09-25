فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران در دفاع از کشور تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی جمعه شب در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: نخستین سالی است که هفته دفاع مقدس را بدون حضور رهبر شهید برگزار می‌کنیم و خوشا به سعادت رهبر شهید که به آرزوی خود که شهادت بود رسید.

وی افزود: اگر ویژگی‌های هفته دفاع مقدس را در سال‌های گذشته مرور می‌کردیم، آن ها را در فیلم‌ها و خاطرات دوران دفاع مقدس مشاهده و ترسیم می‌کردیم، اما امسال شرایط متفاوت است و در حالی هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم که ملت ایران بار دیگر در میدان دفاع از کشور ایستادگی کرده است.

فرماندار دشتی ادامه داد: بیش از یک سال است که مردم ایران در برابر تجاوز دشمنان ایستاده‌اند و ما امروز شاهد خلق حماسه‌ای ماندگار از سوی این ملت هستیم و بدون شک اگر مقاومت و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح نبود، دشمنان می‌توانستند به اهداف خود دست پیدا کنند.

مقاتلی با اشاره به تحولات منطقه و مواضع جمهوری اسلامی ایران گفت: به اعتقاد من، آمریکا در رسیدن به اهداف ترسیمی خود در حال شکست است و رئیس‌جمهور کشورمان نیز در سخنرانی مقتدرانه و هوشمندانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل مواضع جمهوری اسلامی ایران را به خوبی مطرح کردند.

وی خاطرنشان کرد: امروز همه ما در دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای نظام نقش داریم و باید در سنگر خود به وظیفه‌مان عمل کنیم.

فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در تحولات منطقه گفت: امروز تمام توان دشمن این است که بتواند تنگه هرمز را باز کند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و اقتدار ایران در منطقه است.

مقاتلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس تأکید کرد: فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری شهدا باید برای نسل‌های امروز تبیین و این میراث ارزشمند به نسل جوان منتقل شود.