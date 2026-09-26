انتقام در ۵ روایت زنانه؛ «خارپشت» ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «خارپشت» به کارگردانی پیمان حقانی و تهیه‌کنندگی محمد حسینخانی با حضور بیش از ۳۰ بازیگر سینما و تئاتر ساخته شد.

این فیلم با ساختار اپیزودیک، قصه‌اش را در ۵ بخش روایت می‌کند. اپیزودهای «خارپشت» یک خط مشترک در روایت دارند: انتقام!

پیمان حقانی که پیش‌تر «سیصد و شونزده» را با روایتی متفاوت از زندگی یک زن بدون نمایش چهره او ساخته بود، این‌بار سراغ فیلمی فانتزی و عامه‌پسند رفته است. محمد حسینخانی نیز سابقه تهیه‌کنندگی «مرد خاموش» برنده جشنواره شانگهای و چندین فیلم دیگر در سینمای ایران را دارد.

اسامی بازیگران این فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.