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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

انتقام در ۵ روایت زنانه؛ «خارپشت» ساخته شد

انتقام در ۵ روایت زنانه؛ «خارپشت» ساخته شد

فیلم سینمایی «خارپشت» به کارگردانی پیمان حقانی در پنج اپیزود درباره انتقام ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «خارپشت» به کارگردانی پیمان حقانی و تهیه‌کنندگی محمد حسینخانی با حضور بیش از ۳۰ بازیگر سینما و تئاتر ساخته شد.

این فیلم با ساختار اپیزودیک، قصه‌اش را در ۵ بخش روایت می‌کند. اپیزودهای «خارپشت» یک خط مشترک در روایت دارند: انتقام!

پیمان حقانی که پیش‌تر «سیصد و شونزده» را با روایتی متفاوت از زندگی یک زن بدون نمایش چهره او ساخته بود، این‌بار سراغ فیلمی فانتزی و عامه‌پسند رفته است. محمد حسینخانی نیز سابقه تهیه‌کنندگی «مرد خاموش» برنده جشنواره شانگهای و چندین فیلم دیگر در سینمای ایران را دارد.

اسامی بازیگران این فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6958909
ندا زنگینه

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