انتقام در ۵ روایت زنانه؛ «خارپشت» ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «خارپشت» به کارگردانی پیمان حقانی و تهیهکنندگی محمد حسینخانی با حضور بیش از ۳۰ بازیگر سینما و تئاتر ساخته شد.
این فیلم با ساختار اپیزودیک، قصهاش را در ۵ بخش روایت میکند. اپیزودهای «خارپشت» یک خط مشترک در روایت دارند: انتقام!
پیمان حقانی که پیشتر «سیصد و شونزده» را با روایتی متفاوت از زندگی یک زن بدون نمایش چهره او ساخته بود، اینبار سراغ فیلمی فانتزی و عامهپسند رفته است. محمد حسینخانی نیز سابقه تهیهکنندگی «مرد خاموش» برنده جشنواره شانگهای و چندین فیلم دیگر در سینمای ایران را دارد.
اسامی بازیگران این فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.
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