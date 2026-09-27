به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری حماسه‌آفرینی ملت ایران در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر وحدت و ایستادگی همواره توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است و در شرایط کنونی نیز با اتحاد در میدان، خیابان و دیپلماسی از آزمون‌های پیش رو سربلند بیرون خواهد آمد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرد: شهرداری باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های مدیریت شهری و پیش‌بینی منابع مالی لازم برنامه‌های مشخصی را در شورای امر به معروف شهرداری تدوین کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان «اتاق وضعیت شهرداری» را یکی از اقدامات موفق در این حوزه دانست که نتایج ملموسی برای شهروندان به همراه داشته است.

رضایی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساماندهی بوستان‌های شهر، گفت: در گام نخست چهار بوستان بزرگ از جمله پارک بانوان برای ساماندهی و استقرار مدیران اجرایی در راستای ارتقای امنیت و آرامش خانواده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با صراحت از عملکرد شهرداری در تدوین پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی پروژه‌های شهری گلایه کرد و افزود: کاستی در این زمینه به ویژه در پروژه‌های اجتماعی مشهود است و بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌های شهروندان ریشه در فقدان بررسی‌های فرهنگی و اجتماعی پیش از آغاز پروژه‌ها دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان تاکید کرد: پیوست فرهنگی و اجتماعی باید پیش از آغاز پروژه و تخصیص بودجه اجرایی تدوین شود تا ضمن بررسی پیامدهای طرح زمینه همراهی شهروندان فراهم شود.

وی همچنین بر لزوم تدوین «پیوست آموزش شهروندی» برای رویدادها، روز بازارها و فعالیت‌های ورزشی تاکید کرد و خواستار گنجاندن این پیوست‌ها در تقویم سالانه برنامه‌های شهرداری شد.

رضایی از تشکیل کارگروه تخصصی امر به معروف و نهی از منکر در مرکز پژوهش‌های شورای شهر خبر داد و افزود: هدف از این کارگروه تقویت فعالیت‌های ستاد امر به معروف شهرداری با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران است.

وی همچنین از پیگیری شورا برای نام‌گذاری یکی از معابر شهر به نام تنها شهید امر به معروف استان همدان خبر داد که اقدامات لازم برای آن در دست بررسی است.