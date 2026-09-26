صدیقی: اصحاب رسانه زبان گویای مردم و خط مقدم جنگ شناختی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای عرصه رسانه و اطلاع‌رسانی، اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و نظارت بر عملکرد مسئولان دارند و صدای مردم هستند.

وی با بیان اینکه خبرنگاری را فراتر از یک شغل و دارای ماهیت رسالتی می‌داند، افزود: فعالان رسانه‌ای با وجود مشکلات معیشتی و محدودیت‌های موجود، برای آگاهی جامعه و ارتقای فرهنگ کشور تلاش می‌کنند و این تلاش شایسته حمایت است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز در شرایطی قرار داریم که علاوه بر جنگ نظامی، با جنگ شناختی مواجه هستیم و هدف اصلی دشمن در این عرصه، حمله به باورها، اعتقادات و افکار مردم است.

وی گفت: در چنین شرایطی اصحاب رسانه در خط مقدم قرار دارند و همان‌گونه که نیروهای مسلح در میدان نظامی از کشور دفاع می‌کنند، رسانه‌ها نیز با اطلاع‌رسانی دقیق و روشنگری می‌توانند از افکار عمومی و هویت ملی دفاع کنند.

دفاع مقدس الگوی ایستادگی ملت ایران است

صدیقی با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار کرد: جنگ هشت‌ساله خسارت‌های زیادی برای کشور به همراه داشت، اما دفاع ملت ایران از وطن، ناموس و آرمان‌های کشور، دفاعی مشروع و مقدس بود.

وی افزود: ملت ایران همواره صلح‌طلب بوده است، اما در برابر تجاوز و تهدید، از کشور خود دفاع می‌کند و روحیه ایثار، جهاد و فداکاری دوران دفاع مقدس همچنان یکی از سرمایه‌های مهم کشور است.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز گفت: امروز نیز کشور در برابر تهدیدات دشمن ایستاده است و علاوه بر توانمندی‌های دفاعی، مهم‌ترین پشتوانه ایران روحیه مقاومت و ایستادگی مردم است.

۲۴ همت منابع برای انتقال آب ارس

صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه انتقال آب ارس اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های مهم و راهبردی آذربایجان شرقی برای تأمین پایدار آب است و تأمین مالی آن از چند محل دنبال می‌شود.

وی افزود: ۱۰ همت از منابع وزارت نیرو، ۱۰ همت از محل منابع بانک مرکزی به‌صورت تدریجی و ۴ همت نیز از محل منابع شرکت مس سونگون برای این پروژه پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجموع، منابع مورد اشاره برای این پروژه به ۲۴ همت می‌رسد و تأمین به‌موقع آن می‌تواند روند اجرای طرح انتقال آب ارس را شتاب دهد.

وی با بیان اینکه موضوع آب یکی از مسائل اساسی آذربایجان شرقی است، گفت: اجرای این پروژه برای تأمین پایدار آب و کاهش تنش آبی استان اهمیت ویژه‌ای دارد و پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع آن ادامه خواهد داشت.

تکمیل طرح انتقال آب ارس نیز در ماه‌های اخیر به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارت نیرو در شمال‌غرب کشور اعلام شده و مسئولان وزارت نیرو بر نقش آن در افزایش امنیت آبی و پایداری تأمین آب استان تأکید کرده‌اند.

پیگیری پروژه‌های راه و آزادراه

صدیقی همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی استان گفت: برای رفع مشکلات آزادراه تبریز-زنجان پیگیری‌های متعددی انجام شده و دستورات لازم از وزیر راه و شهرسازی اخذ شده است.

وی ادامه داد: مقرر شده بخشی از پروژه‌هایی که سال‌ها معطل مانده‌اند، در مهرماه به سرانجام برسند و پیمانکاران نیز برای تکمیل برخی پروژه‌های عمرانی و راهی قول مساعد داده‌اند.

صدیقی درباره آزادراه تبریز-ارومیه نیز اظهار کرد: قطعه ۶ این آزادراه که می‌تواند مسیر را حدود ۱۷ کیلومتر کوتاه‌تر کند، در حال پیگیری است و در قطعه ۳ نیز عملیات احداث تونل‌ها و بهره‌برداری دنبال می‌شود.

وی همچنین از پیگیری انتقال ریل راه‌آهن در محدوده دانشگاه شهید مدنی و آذرشهر خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای تأمین اعتبار این پروژه از محل ظرفیت‌های قانونی و اعتبارات نمایندگان انجام شده است.

ماشین‌سازی نباید به افراد فاقد اهلیت واگذار شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره وضعیت کارخانه ماشین‌سازی تبریز گفت: ماشین‌سازی یکی از صنایع مادر، کارخانه‌ساز و راهبردی کشور است و مردم و صنعتگران تبریز حساسیت ویژه‌ای نسبت به این مجموعه دارند.

وی افزود: متأسفانه در گذشته واگذاری‌های نامناسب مشکلاتی را برای این مجموعه ایجاد کرد و به همین دلیل بنده به همراه بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس، نامه‌ای برای تعیین تکلیف ماشین‌سازی تنظیم و پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم.

صدیقی تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد ماشین‌سازی به افراد فاقد اهلیت واگذار شود و اگر قرار بر واگذاری این مجموعه باشد، خریدار باید اهلیت فنی و مالی و برنامه مشخص برای توسعه، افزایش تولید و حفظ دارایی‌های کارخانه داشته باشد.

وی گفت: نباید واگذاری ماشین‌سازی به فروش قطعات و دارایی‌های این مجموعه منجر شود، بلکه هدف باید حفظ و توسعه این صنعت مادر و صیانت از حقوق کارگران باشد.

معیشت مردم باید اولویت نخست دولت باشد

صدیقی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مهار تورم از وظایف اساسی دولت است و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری بر بازار، نحوه عرضه کالا و عملکرد انبارها نظارت کنند.

وی افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی و دشواری‌های تأمین و انتقال کالا و مواد اولیه است، اما ضعف نظارت و دپوی کالا نیز می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی، اولویت نخست باید معیشت مردم، اولویت دوم پشتیبانی از نیروهای مسلح در دفاع از کشور و اولویت سوم حمایت از تولید باشد.

پیگیری حذف شرکت‌های واسطه نیروهای شرکتی

صدیقی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: حذف شرکت‌های واسطه و حرکت به سمت قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی از موضوعاتی است که از ابتدای حضورم در مجلس پیگیری کرده‌ام.

وی افزود: پرداخت‌ها باید شفاف باشد و واسطه‌ها نباید بخشی از منابع مربوط به نیروی انسانی را جذب کنند. در جلسات متعدد با سازمان اداری و استخدامی نیز حذف شرکت‌های واسطه، پرداخت مستقیم و عقد قرارداد مستقیم مطرح شده و این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

دریافت اجباری وجه از والدین قانونی نیست

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درباره دریافت وجه از والدین دانش‌آموزان نیز اظهار کرد: دریافت اجباری هرگونه وجه از والدین خلاف قانون است و در جلسات با مسئولان آموزش و پرورش بر این موضوع تأکید شده است.

وی افزود: کمک‌های داوطلبانه خیرین موضوع جداگانه‌ای است، اما نباید در شرایط اقتصادی موجود، خانواده‌ها برای پرداخت هزینه‌های اجباری تحت فشار قرار گیرند.

حمایت از مسئولان مشروط به خدمت به مردم است

صدیقی در پایان درباره رویکرد خود نسبت به مسئولان استانی گفت: ملاک من برای حمایت از مسئولان، میزان تلاش و خدمت آنان به مردم است.

وی افزود: هر مسئولی که در شهر و استان برای مردم کار کند، با تمام توان از او حمایت و مشکلاتش را پیگیری می‌کنم، اما حمایت از مسئولانی که کم‌کاری کنند و اهل کار و خدمت نباشند، در دستور کار من نخواهد بود.