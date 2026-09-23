به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان را با یک پیروزی آغاز کرد. شروعی که برای تیمی با تغییرات قابل‌توجه در کادر فنی و ترکیب بازیکنان می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده باشد.

سرخ‌پوشان در نخستین مسابقه خود برابر آوا قرار گرفتند و موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر از زمین خارج شوند. زهرا قنبری گل نخست تیمش را به ثمر رساند و در ادامه نیز مرضیه نیکخواه روی ریباند ضربه فرشته کریمی گل دوم را وارد دروازه حریف کرد.

یکی از نکات قابل توجه این مسابقه عملکرد بازیکنانی بود که در نیمه دوم وارد زمین شدند. فرشته کریمی و مرضیه نیکخواه که به عنوان بازیکن تعویضی فرصت حضور پیدا کردند در شکل‌گیری گل دوم نقش مستقیم داشتند تا نیلوفر اردلان در نخستین تجربه خود روی نیمکت پرسپولیس تعویض‌های مؤثری داشته باشد.

تغییر چهره پرسپولیس در فصل جدید

پرسپولیس در دومین فصل حضور خود در لیگ برتر زنان نسبت به فصل گذشته شرایط متفاوتی دارد. این تیم که فصل قبل با قرار گرفتن در رتبه هفتم جدول ۱۰ تیمی نتوانست انتظارات را برآورده کند حالا با هدایت نیلوفر اردلان وارد مسابقات شده است.

حضور چند بازیکن باتجربه و حفظ تعدادی از مهره‌های فصل گذشته باعث شده پرسپولیس از نظر ترکیب تیمی متفاوت نسبت به سال قبل باشد. در نخستین بازی نیز تعدادی از بازیکنان کلیدی توانستند آمادگی خود را نشان دهند.

زهرا قنبری با وجود دوری از تمرینات تیم در مقطعی از آماده‌سازی موفق شد نخستین گل فصل پرسپولیس را به ثمر برساند. در خط دروازه نیز زهرا خواجوی با چند واکنش مهم به‌خصوص دو مهار متوالی نقش مهمی در حفظ دروازه سرخ‌پوشان داشت.

در کنار این نفرات بازیکنان تازه‌واردی مانند فرشته کریمی، مرضیه نیکخواه و محدثه زلفی نیز در اولین حضور خود با پیراهن پرسپولیس عملکرد قابل قبولی ارائه کردند.

سه هفته ابتدایی و فرصتی برای امتیازگیری

پرسپولیس در سه هفته نخست رقابت‌ها با آوا، ملوان و وارش روبه‌رو خواهد شد. این برنامه می‌تواند فرصت مناسبی در اختیار تیم اردلان قرار دهد تا پیش از رسیدن به مسابقات دشوارتر امتیازات لازم را جمع‌آوری کند.

در همین هفته‌های ابتدایی برخی از مدعیان نیز باید مقابل یکدیگر قرار بگیرند و این موضوع ممکن است باعث از دست رفتن امتیاز برای تعدادی از رقبای پرسپولیس شود.

با این حال قضاوت درباره شانس واقعی سرخ‌پوشان برای حضور در جمع مدعیان قهرمانی هنوز زود است. نخستین بازی تصویر مثبتی از تیم جدید نیلوفر اردلان ارائه کرد ولی محک اصلی پرسپولیس زمانی خواهد بود که این تیم برابر رقبای قدرتمندتر لیگ قرار بگیرد.

پرسپولیس حالا باید از شروع مناسب خود استفاده کند و در هفته‌های آینده نشان دهد که تغییرات ایجادشده این تیم را تا چه اندازه به جمع مدعیان اصلی لیگ برتر زنان نزدیک کرده است.