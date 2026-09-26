به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان روز ۱۲ مهر برگزار می‌شود تا گروه‌بندی ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها مشخص شود.

فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان قرار است از ۱۷ مهر آغاز شود و ۱۶ تیم شرکت‌کننده در دو گروه هشت تیمی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

پیش از این قرار بود فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان از سوم مهر آغاز شود که با تغییر برنامه ۱۷ مهر به عنوان تاریخ جدید شروع مسابقات تعیین شد. بر این اساس تیم‌های حاضر در لیگ تنها چند روز پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های خود را آغاز خواهند کرد.

در همین راستا برنامه‌ریزی فصل جدید لیگ برتر با توجه به شرایط تیم ملی فوتسال زنان نیز انجام شده است. در جلسه مشترک میان کادر فنی تیم ملی و رئیس سازمان لیگ فوتسال برنامه‌های تیم ملی و زمان‌بندی مسابقات باشگاهی مورد بررسی قرار گرفت تا تقویم لیگ در هماهنگی با برنامه آماده‌سازی ملی‌پوشان تنظیم شود.

یکی از اهداف اصلی این برنامه‌ریزی فراهم کردن شرایط مناسب برای آماده‌سازی تیم ملی و همچنین پشتوانه‌سازی برای فوتسال زنان ایران عنوان شده است.