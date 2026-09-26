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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

زاکانی بر تسریع اجرای خطوط ۸ تا ۱۱ مترو تهران تأکید کرد

زاکانی بر تسریع اجرای خطوط ۸ تا ۱۱ مترو تهران تأکید کرد

شهردار تهران بر تسریع اجرای خطوط ۸ تا ۱۱ مترو و تکمیل شبکه ۱۱ خطی پایتخت تأکید کرد و از ظرفیت همکاری با شهرهای خارجی برای توسعه صادرات فنی و مهندسی در حوزه مترو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مترو تهران، در پایان نشست اخیر مجمع عمومی سالانه شرکت مترو تهران، علیرضا زاکانی ضمن استماع گزارش روند توسعه شبکه راه‌آهن ریلی زیرزمینی پایتخت و برنامه‌های پیش‌رو، بر تسریع عملیات اجرایی خطوط چهارگانه ۸ تا ۱۱ به عنوان خطوط جدید شبکه مترو تهران تأکید کرد.

شهردار تهران خواستار تسریع در اجرای این خطوط شد تا پروژه دستیابی به شبکه‌ای با ۱۱ خط مترو و ۵۲۰ کیلومتر خطوط ریلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

زاکانی همچنین آخرین وضعیت مطالعات مربوط به خطوط اکسپرس مترو، شامل دو خط A و B، را پیگیری کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی با متقاضیان خارجی برای استفاده از تجربیات شرکت مترو تهران اشاره کرد و گفت: شهرهایی از جمله اسلام‌آباد پاکستان، بغداد، کربلا و نجف عراق درخواست بهره‌مندی از توانمندی متخصصان کشورمان در زمینه صنعت ساخت مترو را دارند.

شهردار تهران بر استفاده از این ظرفیت برای توسعه صادرات فنی و مهندسی در حوزه صنعت مترو تأکید کرد.

کد مطلب 6958807

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