خبرگزاری مهر، گروه استانها-محمدرضا بهرامیصفت: ورزش قهرمانی برای بانوان در شهرستانهای کوچک فراتر از یک رقابت ساده، نبردی همزمان با فقر امکانات، نابرابری زیرساختها و نگاههای کلیشهای است. وقتی سخن از رشتههای قدرتی، بدنسازی و «چوبکشی» به میان میآید ابعاد این هماوردی سنگینتر و دستنیافتنیتر جلوه میکند چراکه ورزشی خشن و سرشار از فشار فیزیولوژیک محسوب میشود اما یکی از پرافتخارترین مدالآوران جهانی این رشته ورزشی خشن در شهرستانی آرام در دیار الوند زاده شده است.
«مریم فراهانینیا» مهندس سدسازی و بانوی ملیپوشی است که فعل خواستن را از سالنهای ساده و با چند دمبل و هالتر معمولی در شهرستان درگزین صرف کرده است. مسیر سخت او از رژیمهای فرساینده و طاقتفرسای کاهش ۱۰ کیلوگرم وزن در عرض تنها یک هفته گرفته تا ایستادن روبروی رقبایی با وزنهای ۱۴۰ تا ۱۷۰ کیلوگرم جلوهای آشکار از نبوغ ژنتیکی و اراده پولادین زن ایرانی است. بانویی با داشتن بیش از ۱۷ مدال کشوری و ۲ نشان ارزشمند جهانی که با لباس اصیل مازندرانی و حفظ حجاب اسلامی روی تاتامی بینالمللی رفت تا نگاه تحسینآمیز رقبای جهانی را به غیرت ایرانی معطوف کند.
برای بررسی این مسیر پرپیچوخم، افتخارآفرینیها، چالش نابرابری در اوزان مختلف و مطالبات بر زمین مانده بانوان مدالآور از مسئولان ساعتی را پای صحبتهای این قهرمان ملی نشستیم.
مریم فراهانینیا قهرمان مسابقات چوبکشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت ورزشی خودم را از سن ۱۷ سالگی با رشتههای تکواندو و دفاع شخصی آغاز کردم و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و فارغالتحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی سدسازی از دانشگاه شیراز با توجه به فیزیک بدنی و علاقهمندی به رشتههای قدرتی مسیر فعالیت ورزشی خود را به سمت بدنسازی و پرورش اندام تغییر دادم.
وی افزود: شروع تمرینات بدنسازی من در شهرستان درگزین با کمترین امکانات ممکن رقم خورد و در آن سالها حتی تجهیزات اولیه و استاندارد بدنسازی در منطقه وجود نداشت و تمرینات روزانه را فقط با چند دمبل و هالتر قدیمی پیش میبردم.
این بانوی ورزشکار ادامه داد: خوشبختانه از سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با توسعه نسبی امکانات ورزشی، رویکرد من نیز کاملا حرفهای شد و تصمیم گرفتم استعداد ژنتیکی و توان بدنیام را در رشتههای تخصصیتر و سنگینتر به کار بگیرم.
شکست را پلی برای سکوهای جهانی ساختم
عضو تیم ملی چوبکشی بانوان ایران با اشاره به ورودش به رقابتهای رسمی تصریح کرد: با معرفی و رواج رشته مهیج «چوبکشی» در سطح استان و شهرستان همدان در رقابتهای استانی و سپس کشوری حاضر شدم و نخستین تجربه رسمی حضورم در مسابقات قهرمانی کشور به سال ۱۴۰۰ در شهر یاسوج بازمیگردد که با وجود تلاش فراوان به عنوانی بهتر از چهارمی دست نیافتم.
فراهانینیا با تاکید بر اینکه ناکامی در گام نخست هرگز انگیزه او را تضعیف نکرد، گفت: معتقدم در هر حرفه و مسیری پشتکار و اراده پولادین تعیینکننده است و نباید اجازه داد بیماری، مصدومیت یا فقر امکانات انسان را از رسالت و اهداف والایش بازدارد.
وی اضافه کرد: با تمرکز مضاعف در سال ۱۴۰۱ به مقام نخست رقابتهای کشوری رسیدم و جواز حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ را کسب کردم که حاصل آن ایستادن روی سکوی جهانی و صید مدال نقره در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم بود.
سختی کشنده کاهش ۱۰ کیلوگرم وزن در ۷ روز به عشق خاک وطن
این بانوی ملیپوش ورزشهای قدرتی ایران به یکی از دشوارترین تجربیات ورزشی خود در آوردگاههای بینالمللی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در مقطعی به دلیل ناهماهنگی در تعیین و اعلام وزنها و همچنین اطلاعرسانی دیرهنگام در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفتم چراکه فدراسیون جهانی تنها ۲ وزن منفی ۵۵ و منفی ۷۵ کیلوگرم را اعلام کرده بود و ورزشکارانی مثل من و آقای رامین قیطاسی به دلیل نبود بازه وزنی مناسب از یک دوره جا ماندیم.
وی ادامه داد: برای رقابتهای جهانی ۲۰۲۲ نیز زمان بسیار اندکی برای آمادهسازی داشتیم و من مجبور شدم در بازه زمانی بسیار فشرده و باورنکردنی یک هفتهای حدود ۱۰ کیلوگرم وزن خود را کم کنم.
فراهانی نیا ادامه داد: از منظر علم ورزش و فیزیولوژی این میزان تخلیه آب، املاح، مواد معدنی و پروتئین بدن در هفت روز فوقالعاده خطرناک و آسیبزا است و فشار فرسایندهای وارد میکند اما در آن لحظات فقط فکر ایستادن روی تاتامی بینالمللی و برافراشتن پرچم خوشرنگ ایران در سرم بود چراکه معتقدم هرکس در سنگر خود باید برای نام این وطن بجنگد.
وی یکی از معضلات بزرگ رشتههای قدرتی و چوبکشی (مسرستلینگ) را نقصان در دستهبندی اوزان دانست و یادآور شد: یکی از چالشهای عجیب این رشته ادغام اوزان بالا است به طور مثال در مسابقاتی که وزن من حدود ۸۲ کیلوگرم بود به ناچار در رده مثبت ۷۵ کیلوگرم مسابقه دادم و ردهای که حریفانی با وزنهای ۱۴۰کیلوگرم ۱۵۰ کیلوگرم و حتی ۱۷۰ کیلوگرم در آن حضور دارند.
عضو تیم ملی چوبکشی بانوان ایران بیان کرد: تصور کنید یک ورزشکار ۸۰ کیلویی باید روبروی حریفی با ۲ برابر وزن خود مبارزه کند اما به یاری پروردگار و با تکیه بر تکنیک و غیرت ایرانی توانستم حتی حریف ۱۷۰ کیلویی را نیز مغلوب کنم.
حضور با هویت مازندرانی و نگاه مثبت جهانیان به حجاب بانوی ایرانی
این عضو تیم ملی چوبکشی کشورمان در تشریح فضای فرهنگی مسابقات جهانی و بازتاب آن در مجامع بینالمللی بیان کرد: مسابقات جهانی از حیث سطح فنی، امکانات رفاهی و استاندارد میزبانی تنه به تنه المپیک میزد.
وی افزود: در آیین رژه افتتاحیه مسابقات در حالی که آقای قیطاسی پرچمداری میکردند، من نیز با لباس اصیل و سنتی مازندرانی در سالن رژه رفتم و دیدن بانویی با پوشش اصیل اقوام ایرانی و پرچم سهرنگ کشورمان تحسین پرشور کل سالن را به همراه داشت.
این عضو تیم ملی چوبکشی بانوان ایران تصریح کرد: کاروان بانوان ایران متشکل از ۱۱ ورزشکار توانمند بود که موفق به کسب ۲ مدال ارزشمند شدیم و در تمام مدت برگزاری مسابقات و در مواجهه با ورزشکاران کشورهایی نظیر انگلیس، قرقیزستان، هندوستان و پاکستان بازخوردهای بسیار محترمانهای دریافت کردیم بهطوری که بارها ما را با تعابیری همچون «ایرانی شجاع و جسور» خطاب میکردند و این تجربه نشان داد حجاب نه تنها محدودیتی در آوردگاههای جهانی ایجاد نمیکند بلکه نمادی از هویت مستقل و قدرت اراده زنان مسلمان در بالاترین سطوح رقابتی است.
وی با انتقاد از وضعیت توزیع زیرساختهای ورزشی در استان و شهرستان تصریح کرد: واقعیت این است که برای این مسابقات بزرگ جهانی از هیچ امکانات ویژه دولتی در استان بهرهمند نبودم و همه تمرینات سخت را در همان باشگاه معمولی سپری کردم.
فراهانی نیا تاکید کرد: مسئولان باید بدانند اگر از ورزشکاری حمایت شود که خروجی کارش مدالهای خوشرنگ جهانی است انگیزه نسل جوان چند برابر میشود.
این بانوی مدالآور ورزش کشور با اشاره به سوابق فنی و کارنامه پربار خود افزود: در حال حاضر صاحب ۲ مدال معتبر جهانی و بیش از ۱۷ مدال طلا و نقره کشوری هستم و همزمان در کسوت مربیگری به پرورش استعدادهای نوظهور میپردازم؛ استعدادهایی نظیر کیمیا صفری، مهدیه نوروزی، الهام میرزایی، مریم نجفلو، الهه مطلبی و تارا گلشنی در زمره شاگردان من هستند که عناوینی کشوری کسب کردهاند و در صورت حمایت زیرساختی و توجه به اوزان پتانسیل قطعی درخشش در میادین المپیک و جهانی را دارند.
فراهانینیا در پایان با تاکید بر ضرورت همراهی رسانهها و صداوسیما در بازتاب رویدادهای قدرتی بانوان یادآور شد: پتانسیل ورزشی بانوان ایران در رشتههای قدرتی، پاورلیفتینگ و چوبکشی بسیار شگفتانگیز است و کشورمان بدون تردید در جمع ۱۰ تیم برتر دنیا قرار دارد و اگر رسانه ملی و خبرگزاریها مسابقات بانوان را نیز همانند رقابتهای قویترین مردان پوشش دهند شاهد جهش بزرگی در استعدادیابی خواهیم بود.
وی ادامه داد: در نهایت تمام توان خود را برای صید خوشرنگترین طلاهای جهان در سالهای پیش رو به کار خواهم بست تا پرچم پرغرور ایران تا ابد بر تارک جهان بدرخشد.
درخشش چهرههایی چون مریم فراهانینیا و تربیت نسلی تازه از دختران نوجوان مدالآور در دل شهرستانهای استان همدان گواهی روشن بر این حقیقت است که اگر نگاه عادلانه در توزیع اعتبارات و پوشش رسانهای حاکم شود سکوهای المپیک و جهان بیش از پیش زیر گامهای استوار بانوان ایرانی فتح خواهد شد. قهرمانانی که پاداش تمام مشقتها و کاهش وزنهای کشنده را تنها برای برافراشته ماندن همیشگی پرچم سهرنگ میهن در بلندای تاریخ تحمل میکنند.
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