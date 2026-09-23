به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های والیبال نشسته در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی با حضور ۶ تیم در هر یک از بخش های مردان و زنان برگزار می شود.

تیم های ملی والیبال نشسته زنان و مردان ایران از شرکت کنندگان در این رقابت ها هستند که بر اساس قرعه کشی انجام شده، به ترتیب در گروه A و B با حریفان شان رقابت می کنند.

گروه بندی مسابقات والیبال نشسته مردان و زنان در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی به این شرح است:

مردان گروه A: ژاپن، چین، عراق گروه B: قزاقستان، ایران، تایلند

زنان گروه A: ژاپن، تایلند، کره جنوبی گروه B: چین، ایران، مغولستان

بر اساس برنامه اعلام شده، دیدارهای والیبال نشسته ایران در بازی های پاراآسیایی با تیم ملی زنان آغاز می شود. چین اولین حریف این تیم است. تیم ملی والیبال نشسته مردان هم در نخستین دیدار با تایلند رقابت می کند.

برنامه تیم های ملی والیبال نشسته زنان و مردان ایران در بازی های پاراآسیایی به این شرح است:

زنان

دوشنبه ۲۷ مهر * ایران - چین

چهارشنبه ۲۹ مهر * ایران - مغولستان

مردان

سه شنبه ۲۸ مهر ایران - تایلند

چهارشنبه ۲۹ مهر * ایران - قزاقستان

در بخش مردان، ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات والیبال نشسته در بازی های پاراآسیایی است.

پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۶ مهر تا ۲ آبان در ژاپن برگزار خواهد شد.