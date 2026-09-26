لاهوتی: اقتدار امروز ایران حاصل تجربه هشت سال دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لنگرود همزمان با هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت این ایام اظهار کرد: بخش مهمی از توانمندی و اقتدار امروز کشور، نتیجه تجربه هشت سال دفاع مقدس و خودباوری شکل‌گرفته در آن دوران است.

وی با اشاره به شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی افزود: در آن دوران حتی برای تأمین برخی تجهیزات اولیه دفاعی با مشکل مواجه بودیم، اما دفاع مقدس به ما آموخت که باید روی توان داخلی و ظرفیت‌های خود تکیه کنیم.

دفاع مقدس زمینه‌ساز خودکفایی و توانمندی‌های امروز کشور شد

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که همزمان با دفاع از کشور، توان تولید و تأمین نیازهای خود را نیز داریم و این دستاورد، حاصل همان مسیری است که در دوران دفاع مقدس آغاز شد.

لاهوتی با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر تهدیدها ایستادگی کرده است، اذعان کرد: اقتدار امروز نیروهای مسلح و توانمندی کشور، نتیجه مقاومت و تجربه‌ای است که در هشت سال دفاع مقدس به دست آمد.

ایستادگی مردم پشتوانه اقتدار کشور در عرصه‌های مختلف است

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه افزود: یکی از دلایل مهم اقتدار کشور، حمایت و همراهی مردم است و زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند، دشمن نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

لاهوتی همچنین با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: مواضع کشور باید با اقتدار و در عین حال با تأکید بر صلح و حفظ منافع ملی دنبال شود.

تقویت بخش کشاورزی نیازمند همکاری دولت و مجلس است

نماینده مردم لنگرود در ادامه به مسائل داخلی و حوزه کشاورزی پرداخت و گفت: در سال جاری اقدامات مناسبی برای پرداخت مطالبات کشاورزان انجام شده و بخش قابل توجهی از مطالبات تاکنون پرداخت شده است.

وی افزود: حمایت از کشاورزان و تقویت تولید داخلی باید با همکاری دولت و مجلس ادامه پیدا کند تا مشکلات این بخش کاهش یابد.

توسعه زیرساخت‌های درمانی لنگرود با جدیت دنبال می‌شود

لاهوتی با اشاره به طرح‌های حوزه سلامت شهرستان بیان کرد: فاز دوم بیمارستان شهید حسین‌پور لنگرود در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم این پروژه حداکثر تا هفته دولت سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های حوزه بهداشت و درمان در شهرستان خبر داد و افزود: توسعه مراکز سلامت و تجهیز بیمارستان‌ها از دیگر برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری برای استقرار دستگاه سی‌تی‌اسکن در شهرستان خاطرنشان کرد: مجوزهای لازم برای این دستگاه اخذ شده و امیدواریم طی یکی دو ماه آینده مراحل نصب آن انجام شود.

توسعه راه‌های روستایی با استفاده از ظرفیت‌های مختلف دنبال می‌شود

لاهوتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه اذعان کرد: پیگیری برای تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های راه‌سازی در شهرستان به صورت مستمر در حال انجام است و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های مختلف برای توسعه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استفاده کنیم.

وی افزود: هدف ما این است که مشکلات راه‌های روستایی به تدریج برطرف شود و حتی راه‌های خاکی موجود نیز در مسیر بهسازی و آسفالت قرار گیرند.

اجرای طرح‌های مسکن و پروژه‌های عمرانی در شهرستان ادامه دارد

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن گفت: عملیات اجرایی یک پروژه حدود ۷۰ واحدی در شهرستان آغاز شده و مراحل ثبت‌نام نیز انجام شده است.

لاهوتی همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی شهرستان اظهار کرد: اجرای طرح‌های مختلف با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری و مولدسازی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها با سرعت بیشتری به نتیجه برسند.

توسعه فضاهای ورزشی لنگرود با اجرای چند پروژه دنبال می‌شود

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه ورزش شهرستان گفت: تکمیل زمین‌های چمن مصنوعی، احداث و تکمیل سالن‌های ورزشی در محلات مختلف و توسعه زیرساخت‌های ورزشی از جمله برنامه‌هایی است که در شهرستان دنبال می‌شود.

لاهوتی افزود: در کنار پروژه‌های ورزشی، ایجاد استخر با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا بخشی از نیاز شهرستان به فضاهای ورزشی و تفریحی تأمین شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری مدیران شهرستان گفت: برای پیشبرد پروژه‌ها و حل مشکلات موجود، استفاده از همه ظرفیت‌های شهرستان و پیگیری مستمر مدیران ضروری است و باید با هماهنگی بیشتر، روند اجرای طرح‌های عمرانی، درمانی، راه‌سازی و ورزشی سرعت بگیرد.