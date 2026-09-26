گلشن: گردشگری یکی از ظرفیت های مهم توسعه لنگرود است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لنگرود همزمان با هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی در برگزاری برنامههای این هفته، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای یادآوری رشادتهای شهدا و ایثارگران و تقویت روحیه خدمت به مردم است.
وی با اشاره به حضور و همراهی مردم لنگرود در تجمعات شبانه اذعان کرد: بیش از ۲٠۹ شب است که مردم شهرستان در این تجمعات حضور دارند و لنگرود از شهرستانهای پیشرو استان در این زمینه محسوب میشود که این حضور مایه افتخار است.
گلشن با اشاره به تحولات اخیر و مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی گفت: کشور ما همواره بر صلح تأکید داشته، اما هرگاه جنگی بر ملت ایران تحمیل شده، مردم با وحدت و انسجام از کشور و نظام دفاع کردهاند.
وی افزود: فضای ایجادشده پس از تحولات اخیر باید به فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم و تقویت وحدت میان گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.
اطلاعرسانی بهموقع میتواند در افزایش تابآوری مردم اثرگذار باشد
گلشن با اشاره به تجربه اتفاق اخیر در مدیریت مشکل آب در شهرستان اظهار کرد: اطلاعرسانی بهموقع در زمان بروز مشکلات میتواند به افزایش تابآوری مردم کمک کند و مدیران باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی ضمن قدردانی از پیگیریهای مسئولان استانی و شهرستانی برای رفع مشکل آب لنگرود تصریح کرد: این مشکل با تلاش مجموعه آب و فاضلاب شهرستان و همکاری دستگاههای مرتبط در مدت کوتاهی برطرف شد.
گلشن با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان گفت: در حال حاضر طرحهای متعددی در حوزه گردشگری در لنگرود در حال ساخت یا دریافت مجوز هستند و این ظرفیت میتواند در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهرستان مؤثر باشد.
نظارت بر بازار و کالاهای اساسی با جدیت ادامه دارد
فرماندار لنگرود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نظارت بر بازار گفت: در شهرستان ۲۵۴ مورد بازرسی انجام شده و برای ۴۷ مورد تخلف، پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: پروندههای تشکیلشده برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شده و در مجموع حدود پنج میلیارد تومان جریمه برای متخلفان اعمال شده است.
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